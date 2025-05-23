Лидеры ЕС надеются вернуть Трампа в антироссийский лагерь, заявил Лавров
Лавров: в ЕС хотят разделить с США ответственность за террор киевского режима
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Лидеры Европы не потеряли надежды, чтобы вернуть президента США Дональда Трампа в антироссийский лагерь и разделить с властями в Вашингтоне ответственность за террор со стороны руководства в Киеве, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя последние атаки Украины по территории России.
Ранее в МИД со ссылкой на данные российского Минобороны напомнили, что со вторника по пятницу зафиксировано кратное увеличение атак: 788 налетов БПЛА самолетного типа и ракет западного производства на территорию РФ вне зоны СВО. В итоге, есть погибшие и раненые.
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"Они не потеряли надежды на то, чтобы использовать определенные круги в США для того, чтобы вернуть Трампа, его администрацию в свой антироссийский лагерь и разделить с Соединенными Штатами ответственность. Они любят снимать с себя ответственность, но уверен, что в этот раз не получится", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, что западноевропейские лидеры, возможно, стремятся подорвать усилия американского лидера по урегулированию конфликта на Украине.
Лавров подчеркнул, что такие лидеры европейских держав, как президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, в последние недели посетившие Киев, не скрывают, что не хотят сдавать позицию, позволяющую им и далее накачивать Украину вооружением.
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"Безусловно, здесь европейская ответственность. Думаю, что, когда мы будем рассматривать последствия этого конфликта, надеюсь, что это будет после урегулирования, от ответственности уйти будет трудно", - добавил министр иностранных дел.
Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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