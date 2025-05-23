https://ria.ru/20250523/lavrov-2018767743.html

Лавров: Киеву передадут проект урегулирования после обмена пленными

Лавров: Киеву передадут проект урегулирования после обмена пленными - РИА Новости, 23.05.2025

Лавров: Киеву передадут проект урегулирования после обмена пленными

Москва будет готова передать Киеву проект документа об урегулировании кризиса, как только завершится обмен пленными, заявил министр иностранных дел Сергей... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T19:32:00+03:00

2025-05-23T19:32:00+03:00

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киев

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сергей лавров

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Москва будет готова передать Киеву проект документа об урегулировании кризиса, как только завершится обмен пленными, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Другие тезисы:"Еще раз подчеркну: мы также привержены тем договоренностям, которые были достигнуты недавно в Стамбуле между делегациями России и Украины. Мы завершаем нашу подготовительную работу по составлению списка для обмена военнопленными по принципу "тысяча на тысячу".Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины. В пятницу стороны провели первый этап.

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киев, россия, москва, сергей лавров, евросоюз, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, дональд трамп