Лавров: Киеву передадут проект урегулирования после обмена пленными
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Москва будет готова передать Киеву проект документа об урегулировании кризиса, как только завершится обмен пленными, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Другие тезисы:
- Россия продолжит работу над документами с условиями и требованиями, необходимыми для заключения договоренностей с Украиной, несмотря на провокации;
- Москва считает атаки БПЛА по гражданским целям в России следствием поддержки украинских нацистов некоторыми европейскими странами;
- связь между увеличением террористических атак Украины по России и визитами в Киев европейских политиков не видеть невозможно;
- лидеры ЕС не потеряли надежды на возвращение президента Дональда Трампа в антироссийский лагерь и разделение с США ответственности за атаки Киева на Россию;
- Москва ждет реакцию ООН на атаки Киевом гражданских объектов и нарушения им принципов ведения боевых действий.
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"Еще раз подчеркну: мы также привержены тем договоренностям, которые были достигнуты недавно в Стамбуле между делегациями России и Украины. Мы завершаем нашу подготовительную работу по составлению списка для обмена военнопленными по принципу "тысяча на тысячу".
Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины. В пятницу стороны провели первый этап.
Встреча состоялась неделю назад в Стамбуле по предложению президента Владимира Путина. Выдвигая эту инициативу, он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.