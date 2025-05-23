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Лавров: Киеву передадут проект урегулирования после обмена пленными - РИА Новости, 23.05.2025
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19:32 23.05.2025 (обновлено: 20:03 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/lavrov-2018767743.html
Лавров: Киеву передадут проект урегулирования после обмена пленными
Лавров: Киеву передадут проект урегулирования после обмена пленными - РИА Новости, 23.05.2025
Лавров: Киеву передадут проект урегулирования после обмена пленными
Москва будет готова передать Киеву проект документа об урегулировании кризиса, как только завершится обмен пленными, заявил министр иностранных дел Сергей... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T19:32:00+03:00
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киев
россия
москва
сергей лавров
евросоюз
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
дональд трамп
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Москва будет готова передать Киеву проект документа об урегулировании кризиса, как только завершится обмен пленными, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Другие тезисы:&quot;Еще раз подчеркну: мы также привержены тем договоренностям, которые были достигнуты недавно в Стамбуле между делегациями России и Украины. Мы завершаем нашу подготовительную работу по составлению списка для обмена военнопленными по принципу &quot;тысяча на тысячу&quot;.Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины. В пятницу стороны провели первый этап.
https://ria.ru/20250523/lavrov-2018624221.html
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киев, россия, москва, сергей лавров, евросоюз, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, дональд трамп
Киев, Россия, Москва, Сергей Лавров, Евросоюз, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Дональд Трамп

Лавров: Киеву передадут проект урегулирования после обмена пленными

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Москва будет готова передать Киеву проект документа об урегулировании кризиса, как только завершится обмен пленными, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Другие тезисы:
  • Россия продолжит работу над документами с условиями и требованиями, необходимыми для заключения договоренностей с Украиной, несмотря на провокации;
  • Москва считает атаки БПЛА по гражданским целям в России следствием поддержки украинских нацистов некоторыми европейскими странами;
  • связь между увеличением террористических атак Украины по России и визитами в Киев европейских политиков не видеть невозможно;
  • лидеры ЕС не потеряли надежды на возвращение президента Дональда Трампа в антироссийский лагерь и разделение с США ответственности за атаки Киева на Россию;
  • Москва ждет реакцию ООН на атаки Киевом гражданских объектов и нарушения им принципов ведения боевых действий.
«

"Еще раз подчеркну: мы также привержены тем договоренностям, которые были достигнуты недавно в Стамбуле между делегациями России и Украины. Мы завершаем нашу подготовительную работу по составлению списка для обмена военнопленными по принципу "тысяча на тысячу".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
глава МИД
Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины. В пятницу стороны провели первый этап.

Встреча состоялась неделю назад в Стамбуле по предложению президента Владимира Путина. Выдвигая эту инициативу, он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.

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