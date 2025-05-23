https://ria.ru/20250523/lavrov-2018767242.html
Лавров высказался об увеличении атак Киева по России
Лавров высказался об увеличении атак Киева по России - РИА Новости, 23.05.2025
Лавров высказался об увеличении атак Киева по России
Связь между увеличением террористических атак Киева по РФ и визитами в Киев европейских политиков "не видеть невозможно", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T19:30:00+03:00
2025-05-23T19:30:00+03:00
2025-05-23T19:30:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Связь между увеличением террористических атак Киева по РФ и визитами в Киев европейских политиков "не видеть невозможно", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Думаю, что эту прямую связь не видеть невозможно. Те, кто опекает киевский режим, включая упомянутых вами персонажей, этого и не скрывают. Не случайно, когда они истерично пытаются противопоставить нашей линии на урегулирование через устранение первопричин конфликта свою идею объявления немедленного перемирия без каких-либо предварительных условий, они в том числе имеют в виду, что такая формулировка позволяет продолжать накачивать киевский режим вооружением", - сказал Лавров. Его слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства. Так министр ответил на вопрос о том, есть ли связь в том, что после визита на Украину ряда европейских лидеров атаки киевского режима по территории России кратно увеличились.
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в мире, россия, киев, украина, сергей лавров
В мире, Россия, Киев, Украина, Сергей Лавров
Лавров высказался об увеличении атак Киева по России
Лавров: связь между атаками Киева и визитами политиков ЕС невозможно не видеть