https://ria.ru/20250523/lavrov-2018766674.html

Лавров: Киеву передадут проект об урегулировании после обмена пленными

Лавров: Киеву передадут проект об урегулировании после обмена пленными - РИА Новости, 23.05.2025

Лавров: Киеву передадут проект об урегулировании после обмена пленными

Россия будет готова передать Киеву свой проект документа с условиями урегулирования украинского кризиса, как только завершится процесс обмена пленными по... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T19:25:00+03:00

2025-05-23T19:25:00+03:00

2025-05-23T19:46:00+03:00

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сергей лавров

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия будет готова передать Киеву свой проект документа с условиями урегулирования украинского кризиса, как только завершится процесс обмена пленными по формуле "тысяча на тысячу", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Еще раз подчеркну, мы также привержены тем договоренностям, которые были достигнуты недавно в Стамбуле между делегациями России и Украины. Мы завершаем нашу подготовительную работу по составлению списка для обмена военнопленными по принципу "тысяча на тысячу", - сказал Лавров.По его словам, РФ активно работает "над второй частью договоренностей, которая предусматривает подготовку каждой из сторон проекта документа с изложением условий достижения устойчивой, долгосрочной, всеобъемлющей договоренности об урегулировании"."Как только завершится обмен военнопленными, к этому времени мы будем готовы передать украинской стороне проект такого документа, который российская сторона сейчас завершает", - добавил министр.

https://ria.ru/20250523/ukraina-2018675707.html

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в мире, россия, стамбул, киев, сергей лавров