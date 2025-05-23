https://ria.ru/20250523/lavrov-2018638200.html

Лавров рассказал, что Европа может сделать в ситуации по Украине

Лавров рассказал, что Европа может сделать в ситуации по Украине - РИА Новости, 23.05.2025

Лавров рассказал, что Европа может сделать в ситуации по Украине

Самое простое действие для стран Европы в ситуации по Украине сейчас - это потребовать от Киева отменить законы, противоречащие уставу ООН, заявил министр... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T13:08:00+03:00

2025-05-23T13:08:00+03:00

2025-05-23T13:18:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Самое простое действие для стран Европы в ситуации по Украине сейчас - это потребовать от Киева отменить законы, противоречащие уставу ООН, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Самое простое на данном этапе усилий по урегулированию для тех наших западных коллег, которые суетятся, и абсолютно безошибочное - потребовать отменить законы, прямо нарушающие устав ООН, не говоря уже о многочисленных конвенциях по правам человека", - сказал он на посольской конференции "Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов". Лавров добавил, что это был бы тест, показывающий, что из себя действительно представляет позиция большинства европейцев, среди которых Лондон, Париж, Берлин, Брюссель и Варшава, которые ни разу не произнесли слова "права человека" по отношению к происходящему на Украине. "Зато когда они обсуждают КНР, Российскую Федерацию, Исламскую Республику Иран, Венесуэлу, да почти любую страну, когда они обсуждают, выстраивают какие-отношения, там же обязательно будут нравоучения о необходимости уважать права человека", - заключил он.

https://ria.ru/20250522/ukraina-2018534319.html

https://ria.ru/20250522/ukraina-2018526191.html

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