https://ria.ru/20250523/lavrov-2018637041.html

Лавров призвал провести выборы на Украине

Лавров призвал провести выборы на Украине - РИА Новости, 23.05.2025

Лавров призвал провести выборы на Украине

Оптимальным вариантом при решении вопроса, кто может подписать мирное соглашение с украинской стороны, было бы проведение выборов на Украине, заявил глава МИД... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T13:01:00+03:00

2025-05-23T13:01:00+03:00

2025-05-23T13:45:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Оптимальным вариантом при решении вопроса, кто может подписать мирное соглашение с украинской стороны, было бы проведение выборов на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Он (мирный договор - ред.) должен быть таким, чтобы не было повторения того, что делали пришедшие к власти в 2014 году путчисты. А потом будем смотреть, кто обладает легитимностью из украинских властей. Нынешняя конституция - президент ее анализировал подробнейшим образом, многократно - вроде бы позволяет говорить о председателе Верховной рады. Но, наверное, оптимальным вариантом было бы проведение выборов", - сказал он журналистам на полях конференции высокого уровня "Исторические южно-русские земли, национальная идентичность и самоопределение народов".Комментируя возможность подписания мирного договора с Владимиром Зеленским, министр отметил отсутствие у того легитимности."Вы ставите телегу впереди лошади. Сначала нужно иметь договор, а когда он будет согласован, мы будем решать. Но президент Зеленский, как неоднократно говорил президент (РФ Владимир) Путин, легитимностью не обладает. Это признают и внутри Украины", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20250523/lavrov-2018624221.html

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Варвара Скокшина

украина, россия, сергей лавров, верховная рада украины, в мире