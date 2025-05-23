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Лавров призвал провести выборы на Украине - РИА Новости, 23.05.2025
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13:01 23.05.2025 (обновлено: 13:45 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/lavrov-2018637041.html
Лавров призвал провести выборы на Украине
Лавров призвал провести выборы на Украине - РИА Новости, 23.05.2025
Лавров призвал провести выборы на Украине
Оптимальным вариантом при решении вопроса, кто может подписать мирное соглашение с украинской стороны, было бы проведение выборов на Украине, заявил глава МИД... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T13:01:00+03:00
2025-05-23T13:45:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Оптимальным вариантом при решении вопроса, кто может подписать мирное соглашение с украинской стороны, было бы проведение выборов на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Он (мирный договор - ред.) должен быть таким, чтобы не было повторения того, что делали пришедшие к власти в 2014 году путчисты. А потом будем смотреть, кто обладает легитимностью из украинских властей. Нынешняя конституция - президент ее анализировал подробнейшим образом, многократно - вроде бы позволяет говорить о председателе Верховной рады. Но, наверное, оптимальным вариантом было бы проведение выборов", - сказал он журналистам на полях конференции высокого уровня "Исторические южно-русские земли, национальная идентичность и самоопределение народов".Комментируя возможность подписания мирного договора с Владимиром Зеленским, министр отметил отсутствие у того легитимности."Вы ставите телегу впереди лошади. Сначала нужно иметь договор, а когда он будет согласован, мы будем решать. Но президент Зеленский, как неоднократно говорил президент (РФ Владимир) Путин, легитимностью не обладает. Это признают и внутри Украины", - подчеркнул Лавров.
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украина, россия, сергей лавров, верховная рада украины, в мире
Украина, Россия, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины, В мире
Лавров призвал провести выборы на Украине

Лавров назвал проведение выборов на Украине оптимальным вариантом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Оптимальным вариантом при решении вопроса, кто может подписать мирное соглашение с украинской стороны, было бы проведение выборов на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Он (мирный договор - ред.) должен быть таким, чтобы не было повторения того, что делали пришедшие к власти в 2014 году путчисты. А потом будем смотреть, кто обладает легитимностью из украинских властей. Нынешняя конституция - президент ее анализировал подробнейшим образом, многократно - вроде бы позволяет говорить о председателе Верховной рады. Но, наверное, оптимальным вариантом было бы проведение выборов", - сказал он журналистам на полях конференции высокого уровня "Исторические южно-русские земли, национальная идентичность и самоопределение народов".
Комментируя возможность подписания мирного договора с Владимиром Зеленским, министр отметил отсутствие у того легитимности.
"Вы ставите телегу впереди лошади. Сначала нужно иметь договор, а когда он будет согласован, мы будем решать. Но президент Зеленский, как неоднократно говорил президент (РФ Владимир) Путин, легитимностью не обладает. Это признают и внутри Украины", - подчеркнул Лавров.
Лавров о легитимности Зеленского при подписании документов по украинскому урегулированию - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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