https://ria.ru/20250523/lavrov-2018637041.html
Лавров призвал провести выборы на Украине
Лавров призвал провести выборы на Украине - РИА Новости, 23.05.2025
Лавров призвал провести выборы на Украине
Оптимальным вариантом при решении вопроса, кто может подписать мирное соглашение с украинской стороны, было бы проведение выборов на Украине, заявил глава МИД... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T13:01:00+03:00
2025-05-23T13:01:00+03:00
2025-05-23T13:45:00+03:00
украина
россия
сергей лавров
верховная рада украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141045/30/1410453096_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_6e970c2fc0c46f8b8455bb923540fbb8.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Оптимальным вариантом при решении вопроса, кто может подписать мирное соглашение с украинской стороны, было бы проведение выборов на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Он (мирный договор - ред.) должен быть таким, чтобы не было повторения того, что делали пришедшие к власти в 2014 году путчисты. А потом будем смотреть, кто обладает легитимностью из украинских властей. Нынешняя конституция - президент ее анализировал подробнейшим образом, многократно - вроде бы позволяет говорить о председателе Верховной рады. Но, наверное, оптимальным вариантом было бы проведение выборов", - сказал он журналистам на полях конференции высокого уровня "Исторические южно-русские земли, национальная идентичность и самоопределение народов".Комментируя возможность подписания мирного договора с Владимиром Зеленским, министр отметил отсутствие у того легитимности."Вы ставите телегу впереди лошади. Сначала нужно иметь договор, а когда он будет согласован, мы будем решать. Но президент Зеленский, как неоднократно говорил президент (РФ Владимир) Путин, легитимностью не обладает. Это признают и внутри Украины", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20250523/lavrov-2018624221.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141045/30/1410453096_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_a2aa58f0442461b1300625585d83c771.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сергей лавров, верховная рада украины, в мире
Украина, Россия, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины, В мире
Лавров призвал провести выборы на Украине
Лавров назвал проведение выборов на Украине оптимальным вариантом