https://ria.ru/20250523/lavrov-2018636113.html

Лавров прокомментировал позицию США по Украине

Лавров прокомментировал позицию США по Украине - РИА Новости, 23.05.2025

Лавров прокомментировал позицию США по Украине

США в отличие от Европы открыто говорят о необходимости обсуждения территориального вопроса вокруг Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T12:55:00+03:00

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2025-05-23T12:55:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. США в отличие от Европы открыто говорят о необходимости обсуждения территориального вопроса вокруг Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров "Уже публично говорят американские представители нынешней администрации, что территориальный вопрос - это неизбежно, его придется решать, исходить из реалий. А Европа повторяет упорно и достаточно неумно, что русские должны уйти в границы 1991 года", - сказал он, выступая на посольской конференции "Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов".

https://ria.ru/20250523/reshenie-2018630845.html

европа

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европа, сша, украина, сергей лавров, в мире