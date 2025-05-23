https://ria.ru/20250523/lavrov-2018636113.html
Лавров прокомментировал позицию США по Украине
Лавров прокомментировал позицию США по Украине - РИА Новости, 23.05.2025
Лавров прокомментировал позицию США по Украине
США в отличие от Европы открыто говорят о необходимости обсуждения территориального вопроса вокруг Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T12:55:00+03:00
2025-05-23T12:55:00+03:00
2025-05-23T12:55:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. США в отличие от Европы открыто говорят о необходимости обсуждения территориального вопроса вокруг Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров "Уже публично говорят американские представители нынешней администрации, что территориальный вопрос - это неизбежно, его придется решать, исходить из реалий. А Европа повторяет упорно и достаточно неумно, что русские должны уйти в границы 1991 года", - сказал он, выступая на посольской конференции "Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов".
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европа, сша, украина, сергей лавров, в мире
Специальная военная операция на Украине, Европа, США, Украина, Сергей Лавров, В мире
Лавров прокомментировал позицию США по Украине
Лавров: США открыто говорят о необходимости обсуждения украинского вопроса