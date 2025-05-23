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Лавров призвал быть реалистами в диалоге с США - РИА Новости, 23.05.2025
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12:50 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/lavrov-2018635182.html
Лавров призвал быть реалистами в диалоге с США
Лавров призвал быть реалистами в диалоге с США - РИА Новости, 23.05.2025
Лавров призвал быть реалистами в диалоге с США
Важно быть реалистами в диалоге с Вашингтоном и понимать, что были случаи, когда американцы меняли свою позицию, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T12:50:00+03:00
2025-05-23T12:50:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Важно быть реалистами в диалоге с Вашингтоном и понимать, что были случаи, когда американцы меняли свою позицию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Я ощущаю, когда наблюдаю за тем, что происходит в реальной жизни, что на данном этапе администрация Трампа именно так и действует (исходит из национальных интересов - ред.), и мы так действовали всегда, мы никогда никого не учили жизни, не читали лекции никому", - сказал он на посольской конференции "Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов". Он добавил, что это существенное изменение политики Вашингтона по сравнению с демократическими администрациями, отметив, что эта линия Белого Дома вызывает серьёзное брожение в американских элитах, в том числе республиканских, поскольку они не привыкли жить так, чтобы "не заниматься всем и вся и не определять всё и вся". "Но мы естественно люди трезвые в политическом смысле, и здесь очень важно не придаваться иллюзиям, важно быть реалистами, понимать, что многократно были ситуации, когда США меняли свою позицию радикально, это жизнь, от этого не уйдёшь, но учитывать это безусловно надо, и мы, конечно же, это учитываем, планируя свои шаги", - заключил Лавров.
https://ria.ru/20250523/putin-2018573293.html
https://ria.ru/20250213/lavrov-1999102926.html
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вашингтон (штат), россия, сша, сергей лавров, в мире
Вашингтон (штат), Россия, США, Сергей Лавров, В мире
Лавров призвал быть реалистами в диалоге с США

Лавров призвал быть реалистами в диалоге с США из-за возможной смены позиции

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Важно быть реалистами в диалоге с Вашингтоном и понимать, что были случаи, когда американцы меняли свою позицию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Я ощущаю, когда наблюдаю за тем, что происходит в реальной жизни, что на данном этапе администрация Трампа именно так и действует (исходит из национальных интересов - ред.), и мы так действовали всегда, мы никогда никого не учили жизни, не читали лекции никому", - сказал он на посольской конференции "Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов".
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Он добавил, что это существенное изменение политики Вашингтона по сравнению с демократическими администрациями, отметив, что эта линия Белого Дома вызывает серьёзное брожение в американских элитах, в том числе республиканских, поскольку они не привыкли жить так, чтобы "не заниматься всем и вся и не определять всё и вся".
"Но мы естественно люди трезвые в политическом смысле, и здесь очень важно не придаваться иллюзиям, важно быть реалистами, понимать, что многократно были ситуации, когда США меняли свою позицию радикально, это жизнь, от этого не уйдёшь, но учитывать это безусловно надо, и мы, конечно же, это учитываем, планируя свои шаги", - заключил Лавров.
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