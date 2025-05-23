https://ria.ru/20250523/lavrov-2018635182.html

Лавров призвал быть реалистами в диалоге с США

Лавров призвал быть реалистами в диалоге с США - РИА Новости, 23.05.2025

Лавров призвал быть реалистами в диалоге с США

Важно быть реалистами в диалоге с Вашингтоном и понимать, что были случаи, когда американцы меняли свою позицию, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T12:50:00+03:00

2025-05-23T12:50:00+03:00

2025-05-23T12:50:00+03:00

вашингтон (штат)

россия

сша

сергей лавров

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102223/63/1022236375_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_295b68e936de811fe84c74ce9bf6505c.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Важно быть реалистами в диалоге с Вашингтоном и понимать, что были случаи, когда американцы меняли свою позицию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Я ощущаю, когда наблюдаю за тем, что происходит в реальной жизни, что на данном этапе администрация Трампа именно так и действует (исходит из национальных интересов - ред.), и мы так действовали всегда, мы никогда никого не учили жизни, не читали лекции никому", - сказал он на посольской конференции "Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов". Он добавил, что это существенное изменение политики Вашингтона по сравнению с демократическими администрациями, отметив, что эта линия Белого Дома вызывает серьёзное брожение в американских элитах, в том числе республиканских, поскольку они не привыкли жить так, чтобы "не заниматься всем и вся и не определять всё и вся". "Но мы естественно люди трезвые в политическом смысле, и здесь очень важно не придаваться иллюзиям, важно быть реалистами, понимать, что многократно были ситуации, когда США меняли свою позицию радикально, это жизнь, от этого не уйдёшь, но учитывать это безусловно надо, и мы, конечно же, это учитываем, планируя свои шаги", - заключил Лавров.

https://ria.ru/20250523/putin-2018573293.html

https://ria.ru/20250213/lavrov-1999102926.html

вашингтон (штат)

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вашингтон (штат), россия, сша, сергей лавров, в мире