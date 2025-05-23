https://ria.ru/20250523/lavrov-2018633543.html

Лавров назвал подготовку мирного договора по Украине самой важной задачей

Лавров назвал подготовку мирного договора по Украине самой важной задачей - РИА Новости, 23.05.2025

Лавров назвал подготовку мирного договора по Украине самой важной задачей

Сейчас самое важное сейчас в урегулировании по Украине - готовить договор, который обеспечит долгосрочный мир без создания угроз безопасности для России, заявил РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T12:46:00+03:00

2025-05-23T12:46:00+03:00

2025-05-23T13:08:00+03:00

украина

россия

сергей лавров

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сейчас самое важное сейчас в урегулировании по Украине - готовить договор, который обеспечит долгосрочный мир без создания угроз безопасности для России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сейчас самая главная задача - готовить мирный договор, который будет надежным и будет обеспечивать долгосрочный устойчивый справедливый мир без создания угроз безопасности кому бы то ни было, в данном случае нас, РФ интересует, и без каких-либо поползновений на ущемление прав русских и русскоязычных в нарушение Устава ООН, который запрещает дискриминацию по религиозному, языковому принципу", - сказал он журналистам на полях конференции высокого уровня "Исторические южно-русские земли, национальная идентичность и самоопределение народов".

https://ria.ru/20250523/lavrov-2018637041.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, сергей лавров, в мире