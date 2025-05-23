https://ria.ru/20250523/lavrov-2018633543.html
Лавров назвал подготовку мирного договора по Украине самой важной задачей
Лавров назвал подготовку мирного договора по Украине самой важной задачей - РИА Новости, 23.05.2025
Лавров назвал подготовку мирного договора по Украине самой важной задачей
Сейчас самое важное сейчас в урегулировании по Украине - готовить договор, который обеспечит долгосрочный мир без создания угроз безопасности для России, заявил РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T12:46:00+03:00
2025-05-23T12:46:00+03:00
2025-05-23T13:08:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сейчас самое важное сейчас в урегулировании по Украине - готовить договор, который обеспечит долгосрочный мир без создания угроз безопасности для России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сейчас самая главная задача - готовить мирный договор, который будет надежным и будет обеспечивать долгосрочный устойчивый справедливый мир без создания угроз безопасности кому бы то ни было, в данном случае нас, РФ интересует, и без каких-либо поползновений на ущемление прав русских и русскоязычных в нарушение Устава ООН, который запрещает дискриминацию по религиозному, языковому принципу", - сказал он журналистам на полях конференции высокого уровня "Исторические южно-русские земли, национальная идентичность и самоопределение народов".
https://ria.ru/20250523/lavrov-2018637041.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сергей лавров, в мире
Украина, Россия, Сергей Лавров, В мире
Лавров назвал подготовку мирного договора по Украине самой важной задачей
Лавров заявил о необходимости готовить договор, обеспечивающий долгосрочный мир