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Лавров рассказал о подготовке к новым переговорам с Украиной - РИА Новости, 23.05.2025
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12:14 23.05.2025 (обновлено: 13:23 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/lavrov-2018624221.html
Лавров рассказал о подготовке к новым переговорам с Украиной
Лавров рассказал о подготовке к новым переговорам с Украиной - РИА Новости, 23.05.2025
Лавров рассказал о подготовке к новым переговорам с Украиной
Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на конференции "Исторические южнорусские земли, национальная идентичность и самоопределение народов", рассказал... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T12:14:00+03:00
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россия
сергей лавров
украина
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на конференции "Исторические южнорусские земли, национальная идентичность и самоопределение народов", рассказал о подготовке к новому раунду переговоров с Украиной.Его основные заявления:О мирном урегулировании&quot;С каждым божьим днем работы, особенно в последние годы, по украинскому направлению убеждаюсь еще и еще раз, что наше дело правое&quot;.О втором раунде переговоров&quot;Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров, немножко это неэлегантно, я бы сказал, когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин. &lt;…&gt; Я думаю, для самого Ватикана будет не очень комфортно в этих условиях принимать делегации двух православных стран&quot;.О позиции США&quot;Это жизнь, от этого не уйдешь, но учитывать это, безусловно, надо, и мы, конечно же, это учитываем, планируя свои шаги&quot;.О легитимности Зеленского&quot;Потому что если подпишут те, чья легитимность, мягко говоря, никого уже не убеждает, то сменщики могут поставить под сомнение достигнутые договоренности&quot;.О правах человека на Украине&quot;Самое простое на данном этапе усилий по урегулированию для тех наших западных коллег, которые суетятся, и абсолютно безошибочное — потребовать отменить законы, прямо нарушающие Устав ООН, не говоря уже о многочисленных конвенциях по правам человека&quot;.
https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html
https://ria.ru/20250522/rezhim-2018390370.html
https://ria.ru/20250522/tramp-2018331451.html
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Лавров о легитимности Зеленского при подписании документов по украинскому урегулированию
"Если подпишут те, чья легитимность никого уже не убеждает, то сменщики могут поставить под сомнение". Лавров объяснил, почему вопрос легитимности Зеленского важен при подписании документов по украинскому урегулированию.
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россия, сергей лавров, украина
Россия, Сергей Лавров, Украина

Лавров рассказал о подготовке к новым переговорам с Украиной

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на конференции "Исторические южнорусские земли, национальная идентичность и самоопределение народов", рассказал о подготовке к новому раунду переговоров с Украиной.
Его основные заявления:

О мирном урегулировании

  • Россия всегда подчеркивала, что готова к мирным переговорам с Украиной и не отлынивала от контактов.
  • Работа над меморандумом по украинскому урегулированию с российской стороны уже в продвинутой стадии.
  • При составлении меморандума Россия исходит из принципиальных вещей и первопричин конфликта.
  • Сейчас самое важное — готовить договор, который обеспечит долгосрочный мир без создания угроз безопасности для России.
  • Россия ни с кем не хочет ссориться и выступает за работу по-честному, с уважением к Уставу ООН.
«

"С каждым божьим днем работы, особенно в последние годы, по украинскому направлению убеждаюсь еще и еще раз, что наше дело правое".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
министр иностранных дел
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О втором раунде переговоров

  • Будет второй раунд переговоров, Киев это подтвердил, и это уже позитивное развитие.
  • Сроки и места второй встречи пока не определялись.
  • Сценарий проведения ее в Ватикане нереалистичен.
«

"Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров, немножко это неэлегантно, я бы сказал, когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин. <…> Я думаю, для самого Ватикана будет не очень комфортно в этих условиях принимать делегации двух православных стран".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
министр иностранных дел

О позиции США

  • Украина рассчитывала, что поддержка США будет вечной, но позиция Трампа — это "не его война".
  • Нынешняя администрация США при выстраивании диалога с Россией исходит из национальных интересов.
  • США, в отличие от европейцев, открыто говорят о необходимости обсуждения территориального вопроса Украины.
  • Важно не предаваться иллюзиям, понимать, что были случаи, когда американцы меняли свои позиции.
«

"Это жизнь, от этого не уйдешь, но учитывать это, безусловно, надо, и мы, конечно же, это учитываем, планируя свои шаги".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
министр иностранных дел
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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О легитимности Зеленского

  • Москва не отказывается от контактов с главой киевского режима и его администрацией.
  • Вопрос легитимности Зеленского будет иметь решающее значение при подписании документов об урегулировании.
  • Проведение выборов было бы оптимальным решением вопроса о том, кто может подписать мирное соглашение с украинской стороны.
«

"Потому что если подпишут те, чья легитимность, мягко говоря, никого уже не убеждает, то сменщики могут поставить под сомнение достигнутые договоренности".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
министр иностранных дел

О правах человека на Украине

  • Россия не может оставить русскоязычных людей на Украине под властью нынешнего режима, это будет большим преступлением.
  • Европейские страны ни разу не произнесли слова "права человека" по отношению к происходящему на Украине.
«

"Самое простое на данном этапе усилий по урегулированию для тех наших западных коллег, которые суетятся, и абсолютно безошибочное — потребовать отменить законы, прямо нарушающие Устав ООН, не говоря уже о многочисленных конвенциях по правам человека".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
министр иностранных дел
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Трамп рассказал Украине и Европе самое страшное про Россию
22 мая, 08:00
 
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