Лавров рассказал о подготовке к новым переговорам с Украиной
О мирном урегулировании
- Россия всегда подчеркивала, что готова к мирным переговорам с Украиной и не отлынивала от контактов.
- Работа над меморандумом по украинскому урегулированию с российской стороны уже в продвинутой стадии.
- При составлении меморандума Россия исходит из принципиальных вещей и первопричин конфликта.
- Сейчас самое важное — готовить договор, который обеспечит долгосрочный мир без создания угроз безопасности для России.
- Россия ни с кем не хочет ссориться и выступает за работу по-честному, с уважением к Уставу ООН.
"С каждым божьим днем работы, особенно в последние годы, по украинскому направлению убеждаюсь еще и еще раз, что наше дело правое".
О втором раунде переговоров
- Будет второй раунд переговоров, Киев это подтвердил, и это уже позитивное развитие.
- Сроки и места второй встречи пока не определялись.
- Сценарий проведения ее в Ватикане нереалистичен.
"Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров, немножко это неэлегантно, я бы сказал, когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин. <…> Я думаю, для самого Ватикана будет не очень комфортно в этих условиях принимать делегации двух православных стран".
О позиции США
- Украина рассчитывала, что поддержка США будет вечной, но позиция Трампа — это "не его война".
- Нынешняя администрация США при выстраивании диалога с Россией исходит из национальных интересов.
- США, в отличие от европейцев, открыто говорят о необходимости обсуждения территориального вопроса Украины.
- Важно не предаваться иллюзиям, понимать, что были случаи, когда американцы меняли свои позиции.
"Это жизнь, от этого не уйдешь, но учитывать это, безусловно, надо, и мы, конечно же, это учитываем, планируя свои шаги".
О легитимности Зеленского
- Москва не отказывается от контактов с главой киевского режима и его администрацией.
- Вопрос легитимности Зеленского будет иметь решающее значение при подписании документов об урегулировании.
- Проведение выборов было бы оптимальным решением вопроса о том, кто может подписать мирное соглашение с украинской стороны.
"Потому что если подпишут те, чья легитимность, мягко говоря, никого уже не убеждает, то сменщики могут поставить под сомнение достигнутые договоренности".
О правах человека на Украине
- Россия не может оставить русскоязычных людей на Украине под властью нынешнего режима, это будет большим преступлением.
- Европейские страны ни разу не произнесли слова "права человека" по отношению к происходящему на Украине.
"Самое простое на данном этапе усилий по урегулированию для тех наших западных коллег, которые суетятся, и абсолютно безошибочное — потребовать отменить законы, прямо нарушающие Устав ООН, не говоря уже о многочисленных конвенциях по правам человека".