https://ria.ru/20250523/lavrov-2018624221.html

Лавров рассказал о подготовке к новым переговорам с Украиной

Лавров рассказал о подготовке к новым переговорам с Украиной - РИА Новости, 23.05.2025

Лавров рассказал о подготовке к новым переговорам с Украиной

Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на конференции "Исторические южнорусские земли, национальная идентичность и самоопределение народов", рассказал... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T12:14:00+03:00

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россия

сергей лавров

украина

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на конференции "Исторические южнорусские земли, национальная идентичность и самоопределение народов", рассказал о подготовке к новому раунду переговоров с Украиной.Его основные заявления:О мирном урегулировании"С каждым божьим днем работы, особенно в последние годы, по украинскому направлению убеждаюсь еще и еще раз, что наше дело правое".О втором раунде переговоров"Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров, немножко это неэлегантно, я бы сказал, когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин. <…> Я думаю, для самого Ватикана будет не очень комфортно в этих условиях принимать делегации двух православных стран".О позиции США"Это жизнь, от этого не уйдешь, но учитывать это, безусловно, надо, и мы, конечно же, это учитываем, планируя свои шаги".О легитимности Зеленского"Потому что если подпишут те, чья легитимность, мягко говоря, никого уже не убеждает, то сменщики могут поставить под сомнение достигнутые договоренности".О правах человека на Украине"Самое простое на данном этапе усилий по урегулированию для тех наших западных коллег, которые суетятся, и абсолютно безошибочное — потребовать отменить законы, прямо нарушающие Устав ООН, не говоря уже о многочисленных конвенциях по правам человека".

https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html

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https://ria.ru/20250522/tramp-2018331451.html

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Лавров о легитимности Зеленского при подписании документов по украинскому урегулированию "Если подпишут те, чья легитимность никого уже не убеждает, то сменщики могут поставить под сомнение". Лавров объяснил, почему вопрос легитимности Зеленского важен при подписании документов по украинскому урегулированию. 2025-05-23T12:14 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

россия, сергей лавров, украина