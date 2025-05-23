https://ria.ru/20250523/lavrov-2018624132.html

Украина рассчитывала, что поддержка от США будет вечной, заявил Лавров

Украина рассчитывала, что поддержка от США будет вечной, заявил Лавров - РИА Новости, 23.05.2025

Украина рассчитывала, что поддержка от США будет вечной, заявил Лавров

Украина рассчитывала, что поддержка США будет вечной, но позиция президента США Дональда Трампа заключается в том, что это не его война, заявил глава МИД России РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T12:14:00+03:00

2025-05-23T12:14:00+03:00

2025-05-23T12:19:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Украина рассчитывала, что поддержка США будет вечной, но позиция президента США Дональда Трампа заключается в том, что это не его война, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Рассчитывали (на Украине - ред.), что поддержка Запада, включая США, будет вечной, им вечно будут все позволять, но президент Трамп проявил иное понимание ситуации. Он подчеркивает многократно, что это не его война, это война (экс-президента США Джо) Байдена. Так и есть" - сказал он на конференции "Исторические южно-русские земли, национальная идентичность и самоопределение народов".Как отметил Лавров, у США на Украине нет национальных интересов, которые отстаивает Трамп, а остались лишь задачи предыдущей демократической администрации по постоянному поддержанию России в напряжении.

https://ria.ru/20250522/tramp-2018431626.html

украина

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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, дональд трамп