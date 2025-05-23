https://ria.ru/20250523/lavrov-2018624132.html
Украина рассчитывала, что поддержка от США будет вечной, заявил Лавров
Украина рассчитывала, что поддержка от США будет вечной, заявил Лавров - РИА Новости, 23.05.2025
Украина рассчитывала, что поддержка от США будет вечной, заявил Лавров
Украина рассчитывала, что поддержка США будет вечной, но позиция президента США Дональда Трампа заключается в том, что это не его война, заявил глава МИД России РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T12:14:00+03:00
2025-05-23T12:14:00+03:00
2025-05-23T12:19:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
сергей лавров
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Украина рассчитывала, что поддержка США будет вечной, но позиция президента США Дональда Трампа заключается в том, что это не его война, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Рассчитывали (на Украине - ред.), что поддержка Запада, включая США, будет вечной, им вечно будут все позволять, но президент Трамп проявил иное понимание ситуации. Он подчеркивает многократно, что это не его война, это война (экс-президента США Джо) Байдена. Так и есть" - сказал он на конференции "Исторические южно-русские земли, национальная идентичность и самоопределение народов".Как отметил Лавров, у США на Украине нет национальных интересов, которые отстаивает Трамп, а остались лишь задачи предыдущей демократической администрации по постоянному поддержанию России в напряжении.
https://ria.ru/20250522/tramp-2018431626.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_3a6e76b340676ef68f613a6f968f80da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, дональд трамп
В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Дональд Трамп
Украина рассчитывала, что поддержка от США будет вечной, заявил Лавров
Лавров: Киев рассчитывал на вечную поддержку от США, но это не война Трампа