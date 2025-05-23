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Украина рассчитывала, что поддержка от США будет вечной, заявил Лавров - РИА Новости, 23.05.2025
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12:14 23.05.2025 (обновлено: 12:19 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/lavrov-2018624132.html
Украина рассчитывала, что поддержка от США будет вечной, заявил Лавров
Украина рассчитывала, что поддержка от США будет вечной, заявил Лавров - РИА Новости, 23.05.2025
Украина рассчитывала, что поддержка от США будет вечной, заявил Лавров
Украина рассчитывала, что поддержка США будет вечной, но позиция президента США Дональда Трампа заключается в том, что это не его война, заявил глава МИД России РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T12:14:00+03:00
2025-05-23T12:19:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
сергей лавров
дональд трамп
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Украина рассчитывала, что поддержка США будет вечной, но позиция президента США Дональда Трампа заключается в том, что это не его война, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Рассчитывали (на Украине - ред.), что поддержка Запада, включая США, будет вечной, им вечно будут все позволять, но президент Трамп проявил иное понимание ситуации. Он подчеркивает многократно, что это не его война, это война (экс-президента США Джо) Байдена. Так и есть" - сказал он на конференции "Исторические южно-русские земли, национальная идентичность и самоопределение народов".Как отметил Лавров, у США на Украине нет национальных интересов, которые отстаивает Трамп, а остались лишь задачи предыдущей демократической администрации по постоянному поддержанию России в напряжении.
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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, дональд трамп
В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Дональд Трамп
Украина рассчитывала, что поддержка от США будет вечной, заявил Лавров

Лавров: Киев рассчитывал на вечную поддержку от США, но это не война Трампа

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Украина рассчитывала, что поддержка США будет вечной, но позиция президента США Дональда Трампа заключается в том, что это не его война, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Рассчитывали (на Украине - ред.), что поддержка Запада, включая США, будет вечной, им вечно будут все позволять, но президент Трамп проявил иное понимание ситуации. Он подчеркивает многократно, что это не его война, это война (экс-президента США Джо) Байдена. Так и есть" - сказал он на конференции "Исторические южно-русские земли, национальная идентичность и самоопределение народов".
Как отметил Лавров, у США на Украине нет национальных интересов, которые отстаивает Трамп, а остались лишь задачи предыдущей демократической администрации по постоянному поддержанию России в напряжении.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
СМИ: Трамп отклонил предложение Европы по Украине из-за одного слова
22 мая, 11:44
 
В миреУкраинаСШАРоссияСергей ЛавровДональд Трамп
 
 
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