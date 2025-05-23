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Лавров объяснил, почему встреча с Украиной была бы неуместна в Ватикане - РИА Новости, 23.05.2025
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12:13 23.05.2025 (обновлено: 12:23 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/lavrov-2018623674.html
Лавров объяснил, почему встреча с Украиной была бы неуместна в Ватикане
Лавров объяснил, почему встреча с Украиной была бы неуместна в Ватикане - РИА Новости, 23.05.2025
Лавров объяснил, почему встреча с Украиной была бы неуместна в Ватикане
Для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу двух православных стран - России и Украины, которые будут обсуждать вопросы на... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T12:13:00+03:00
2025-05-23T12:23:00+03:00
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ватикан
россия
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу двух православных стран - России и Украины, которые будут обсуждать вопросы на католической площадке, этот сценарий нереалистичен, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я хочу сказать, чтобы не тратили умственные способности на проработку вариантов, которые не очень реалистичны. Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров, немножко это неэлегантно, я бы сказал, когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин... Я думаю, для самого Ватикана будет не очень комфортно в этих условиях принимать делегации двух православных стран",- сказал Лавров, выступая на посольской конференции "Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов".Он напомнил, что одна из первопричин конфликта вокруг Украины заключается в курсе Киева на уничтожение УПЦ.
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украина, ватикан, россия, сергей лавров, в мире
Украина, Ватикан, Россия, Сергей Лавров, В мире
Лавров объяснил, почему встреча с Украиной была бы неуместна в Ватикане

Лавров: принимать встречу России и Украины было бы некомфортно для Ватикана

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу двух православных стран - России и Украины, которые будут обсуждать вопросы на католической площадке, этот сценарий нереалистичен, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я хочу сказать, чтобы не тратили умственные способности на проработку вариантов, которые не очень реалистичны. Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров, немножко это неэлегантно, я бы сказал, когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин... Я думаю, для самого Ватикана будет не очень комфортно в этих условиях принимать делегации двух православных стран",- сказал Лавров, выступая на посольской конференции "Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов".
Он напомнил, что одна из первопричин конфликта вокруг Украины заключается в курсе Киева на уничтожение УПЦ.
Собор Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
В Кремле прокомментировали предложение Ватикана о переговорах с Украиной
21 мая, 13:07
 
УкраинаВатиканРоссияСергей ЛавровВ мире
 
 
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