https://ria.ru/20250523/lavrov-2018623062.html

Лавров рассказал, когда вопрос легитимности Зеленского станет решающим

Лавров рассказал, когда вопрос легитимности Зеленского станет решающим - РИА Новости, 23.05.2025

Лавров рассказал, когда вопрос легитимности Зеленского станет решающим

Россия готова вести переговоры с Владимиром Зеленским и его администрацией о принципах урегулирования украинского конфликта, но вопрос его легитимности будет... РИА Новости, 23.05.2025

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в мире

сергей лавров

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия готова вести переговоры с Владимиром Зеленским и его администрацией о принципах урегулирования украинского конфликта, но вопрос его легитимности будет иметь решающее значение, когда дело дойдет до подписания документов об урегулировании, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Президент четко изложил нашу позицию, касающуюся степени легитимности Зеленского и его режима. Он подчеркнул, что мы все равно не отказываемся от контактов с ним и его администрацией для того, чтобы согласовать устраивающие всех принципы урегулирования. Другое дело, когда дойдет до подписания, вот там вопрос легитимности будет иметь решающее значение, потому что если подпишут те, чья легитимность, мягко говоря, никого уже не убеждает, то сменщики могут поставить под сомнение достигнутые договоренности", - заявил Лавров, выступая на конференции "Исторические южно-русские земли, национальная идентичность и самоопределение народов".

https://ria.ru/20250523/zelenskiy-2018565278.html

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Лавров о легитимности Зеленского при подписании документов по украинскому урегулированию "Если подпишут те, чья легитимность никого уже не убеждает, то сменщики могут поставить под сомнение". Лавров объяснил, почему вопрос легитимности Зеленского важен при подписании документов по украинскому урегулированию. 2025-05-23T12:10 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сергей лавров, владимир зеленский