https://ria.ru/20250523/lavrov-2018623062.html
Лавров рассказал, когда вопрос легитимности Зеленского станет решающим
Лавров рассказал, когда вопрос легитимности Зеленского станет решающим - РИА Новости, 23.05.2025
Лавров рассказал, когда вопрос легитимности Зеленского станет решающим
Россия готова вести переговоры с Владимиром Зеленским и его администрацией о принципах урегулирования украинского конфликта, но вопрос его легитимности будет... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T12:10:00+03:00
2025-05-23T12:10:00+03:00
2025-05-23T12:48:00+03:00
в мире
сергей лавров
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия готова вести переговоры с Владимиром Зеленским и его администрацией о принципах урегулирования украинского конфликта, но вопрос его легитимности будет иметь решающее значение, когда дело дойдет до подписания документов об урегулировании, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Президент четко изложил нашу позицию, касающуюся степени легитимности Зеленского и его режима. Он подчеркнул, что мы все равно не отказываемся от контактов с ним и его администрацией для того, чтобы согласовать устраивающие всех принципы урегулирования. Другое дело, когда дойдет до подписания, вот там вопрос легитимности будет иметь решающее значение, потому что если подпишут те, чья легитимность, мягко говоря, никого уже не убеждает, то сменщики могут поставить под сомнение достигнутые договоренности", - заявил Лавров, выступая на конференции "Исторические южно-русские земли, национальная идентичность и самоопределение народов".
https://ria.ru/20250523/zelenskiy-2018565278.html
РИА Новости
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Лавров о легитимности Зеленского при подписании документов по украинскому урегулированию
"Если подпишут те, чья легитимность никого уже не убеждает, то сменщики могут поставить под сомнение".
Лавров объяснил, почему вопрос легитимности Зеленского важен при подписании документов по украинскому урегулированию.
2025-05-23T12:10
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сергей лавров, владимир зеленский
В мире, Сергей Лавров, Владимир Зеленский
Лавров рассказал, когда вопрос легитимности Зеленского станет решающим
Лавров: вопрос легитимности Зеленского будет решающим для урегулирования