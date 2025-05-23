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Лавров рассказал о подготовке меморандума по прекращению огня на Украине
Лавров рассказал о подготовке меморандума по прекращению огня на Украине - РИА Новости, 23.05.2025
Лавров рассказал о подготовке меморандума по прекращению огня на Украине
Россия работает над меморандумом по украинскому урегулированию, она находится в продвинутой стадии, Москва в любом случае передаст свои предложения в Киев,... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T12:10:00+03:00
2025-05-23T12:10:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия работает над меморандумом по украинскому урегулированию, она находится в продвинутой стадии, Москва в любом случае передаст свои предложения в Киев, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Да, мы за переговоры. Да, будет второй раунд переговоров. Они это подтвердили, это уже позитивное развитие", - сказал Лавров, выступая на конференции "Исторические южно-русские земли, национальная идентичность и самоопределение народов"."Работа (над меморандумом - ред.) ведется. Я не знаю как с той стороны, но наша работа уже в продвинутой стадии. Мы в любом случае передадим украинцам этот меморандум как и договорились, и рассчитываем, что и они сделают", - добавил министр.
https://ria.ru/20250522/zelenskij-2018411563.html
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Украина, Россия, В мире, Сергей Лавров, Москва
Лавров рассказал о подготовке меморандума по прекращению огня на Украине
Лавров: работа над меморандумом по Украине находится в продвинутой стадии