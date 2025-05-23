https://ria.ru/20250523/kropotkinskaya-2018630214.html

КТК запустил нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская", поврежденную БПЛА

КТК запустил нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская", поврежденную БПЛА - РИА Новости, 23.05.2025

КТК запустил нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская", поврежденную БПЛА

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) отремонтировал и ввел в эксплуатацию нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская", поврежденную после атаки украинским РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T12:33:00+03:00

2025-05-23T12:33:00+03:00

2025-05-23T12:35:00+03:00

экономика

россия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) отремонтировал и ввел в эксплуатацию нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская", поврежденную после атаки украинским БПЛА в феврале, сообщила компания."23 мая 2025 года после комплекса восстановительных работ в технологический режим перекачки запущена НПС "Кропоткинская", ранее поврежденная в результате атаки БПЛА. В ходе строительно-монтажных работ отремонтированы трансформаторы, газотурбинная установка вместе с генераторами, восстановлено закрытое распределительное устройство и кабельные эстакады, выполнена замена и ремонт шкафов управления", - сообщили журналистам в КТК.Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" КТК в середине февраля подверглась атаке БПЛА. Террористический удар, как заявили в КТК, был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. СК РФ возбудил уголовное дело против военнослужащих ГУР МО Украины, ВСУ и иных воинских формирований по факту атаки на КТК по статье теракт. Прокачка нефти по системе КТК в результате этого шла в сниженном объеме. В начале апреля в КТК прогнозировали восстановление станции до конца мая.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия