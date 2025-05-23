КТК запустил нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская", поврежденную БПЛА
КТК запустил нефтяную станцию "Кропоткинская", поврежденную БПЛА 8 февраля
© AP Photo / Charlie RiedelНефтяная станция
© AP Photo / Charlie Riedel
Нефтяная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) отремонтировал и ввел в эксплуатацию нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская", поврежденную после атаки украинским БПЛА в феврале, сообщила компания.
"23 мая 2025 года после комплекса восстановительных работ в технологический режим перекачки запущена НПС "Кропоткинская", ранее поврежденная в результате атаки БПЛА. В ходе строительно-монтажных работ отремонтированы трансформаторы, газотурбинная установка вместе с генераторами, восстановлено закрытое распределительное устройство и кабельные эстакады, выполнена замена и ремонт шкафов управления", - сообщили журналистам в КТК.
Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" КТК в середине февраля подверглась атаке БПЛА. Террористический удар, как заявили в КТК, был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. СК РФ возбудил уголовное дело против военнослужащих ГУР МО Украины, ВСУ и иных воинских формирований по факту атаки на КТК по статье теракт. Прокачка нефти по системе КТК в результате этого шла в сниженном объеме. В начале апреля в КТК прогнозировали восстановление станции до конца мая.