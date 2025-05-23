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КТК запустил нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская", поврежденную БПЛА - РИА Новости, 23.05.2025
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12:33 23.05.2025 (обновлено: 12:35 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/kropotkinskaya-2018630214.html
КТК запустил нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская", поврежденную БПЛА
КТК запустил нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская", поврежденную БПЛА - РИА Новости, 23.05.2025
КТК запустил нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская", поврежденную БПЛА
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) отремонтировал и ввел в эксплуатацию нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская", поврежденную после атаки украинским РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T12:33:00+03:00
2025-05-23T12:35:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) отремонтировал и ввел в эксплуатацию нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская", поврежденную после атаки украинским БПЛА в феврале, сообщила компания."23 мая 2025 года после комплекса восстановительных работ в технологический режим перекачки запущена НПС "Кропоткинская", ранее поврежденная в результате атаки БПЛА. В ходе строительно-монтажных работ отремонтированы трансформаторы, газотурбинная установка вместе с генераторами, восстановлено закрытое распределительное устройство и кабельные эстакады, выполнена замена и ремонт шкафов управления", - сообщили журналистам в КТК.Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" КТК в середине февраля подверглась атаке БПЛА. Террористический удар, как заявили в КТК, был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. СК РФ возбудил уголовное дело против военнослужащих ГУР МО Украины, ВСУ и иных воинских формирований по факту атаки на КТК по статье теракт. Прокачка нефти по системе КТК в результате этого шла в сниженном объеме. В начале апреля в КТК прогнозировали восстановление станции до конца мая.
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экономика, россия
Экономика, Россия
КТК запустил нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская", поврежденную БПЛА

КТК запустил нефтяную станцию "Кропоткинская", поврежденную БПЛА 8 февраля

© AP Photo / Charlie RiedelНефтяная станция
Нефтяная станция - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Нефтяная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) отремонтировал и ввел в эксплуатацию нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская", поврежденную после атаки украинским БПЛА в феврале, сообщила компания.
"23 мая 2025 года после комплекса восстановительных работ в технологический режим перекачки запущена НПС "Кропоткинская", ранее поврежденная в результате атаки БПЛА. В ходе строительно-монтажных работ отремонтированы трансформаторы, газотурбинная установка вместе с генераторами, восстановлено закрытое распределительное устройство и кабельные эстакады, выполнена замена и ремонт шкафов управления", - сообщили журналистам в КТК.
Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" КТК в середине февраля подверглась атаке БПЛА. Террористический удар, как заявили в КТК, был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. СК РФ возбудил уголовное дело против военнослужащих ГУР МО Украины, ВСУ и иных воинских формирований по факту атаки на КТК по статье теракт. Прокачка нефти по системе КТК в результате этого шла в сниженном объеме. В начале апреля в КТК прогнозировали восстановление станции до конца мая.
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