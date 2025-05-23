https://ria.ru/20250523/kreml-2018633276.html

Песков: на заседании комиссии по ВТС обсудят экспорт российского вооружения

Песков: на заседании комиссии по ВТС обсудят экспорт российского вооружения - РИА Новости, 23.05.2025

Песков: на заседании комиссии по ВТС обсудят экспорт российского вооружения

В ходе заседания комиссии по ВТС в пятницу будут обсуждаться перспективы отрасли и вопросы экспорта российского вооружения, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T12:44:00+03:00

2025-05-23T12:44:00+03:00

2025-05-23T12:44:00+03:00

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В ходе заседания комиссии по ВТС в пятницу будут обсуждаться перспективы отрасли и вопросы экспорта российского вооружения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в пятницу проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству. "Будут подводиться итоги ВТС за 2024 год и, конечно же, обсуждаться перспективы развития военно-технического сотрудничества, экспорта российских вооружений и так далее", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20250317/oruzhie-2005411945.html

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2025

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россия, дмитрий песков, владимир путин