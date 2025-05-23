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Песков: на заседании комиссии по ВТС обсудят экспорт российского вооружения - РИА Новости, 23.05.2025
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12:44 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/kreml-2018633276.html
Песков: на заседании комиссии по ВТС обсудят экспорт российского вооружения
Песков: на заседании комиссии по ВТС обсудят экспорт российского вооружения - РИА Новости, 23.05.2025
Песков: на заседании комиссии по ВТС обсудят экспорт российского вооружения
В ходе заседания комиссии по ВТС в пятницу будут обсуждаться перспективы отрасли и вопросы экспорта российского вооружения, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T12:44:00+03:00
2025-05-23T12:44:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В ходе заседания комиссии по ВТС в пятницу будут обсуждаться перспективы отрасли и вопросы экспорта российского вооружения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в пятницу проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству. "Будут подводиться итоги ВТС за 2024 год и, конечно же, обсуждаться перспективы развития военно-технического сотрудничества, экспорта российских вооружений и так далее", - сказал он журналистам.
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россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков: на заседании комиссии по ВТС обсудят экспорт российского вооружения

Песков: Путин на заседании комиссии по ВТС 23 мая обсудит экспорт вооружения РФ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В ходе заседания комиссии по ВТС в пятницу будут обсуждаться перспективы отрасли и вопросы экспорта российского вооружения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в пятницу проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
"Будут подводиться итоги ВТС за 2024 год и, конечно же, обсуждаться перспективы развития военно-технического сотрудничества, экспорта российских вооружений и так далее", - сказал он журналистам.
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