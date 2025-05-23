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Многие жители Краматорска пытаются выехать в Россию, сообщило подполье - РИА Новости, 23.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:47 23.05.2025 (обновлено: 05:48 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/kramatorsk-2018572961.html
Многие жители Краматорска пытаются выехать в Россию, сообщило подполье
Многие жители Краматорска пытаются выехать в Россию, сообщило подполье - РИА Новости, 23.05.2025
Многие жители Краматорска пытаются выехать в Россию, сообщило подполье
Жители оккупированного города Краматорск в ДНР из-за размещения украинскими боевиками в их домах складов с оружием и боеприпасами стараются покинуть город и... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T05:47:00+03:00
2025-05-23T05:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
краматорск
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Жители оккупированного города Краматорск в ДНР из-за размещения украинскими боевиками в их домах складов с оружием и боеприпасами стараются покинуть город и выбраться на территорию России, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. "Из-за того, что ВСУ размещают свои склады с оружием и боеприпасами в жилых домах Краматорска, мирные жители города всеми правдами и неправдами стараются уехать. Многие пытаются окольными путями выехать в Россию", - рассказал агентству представитель антифашистского подполья.
https://ria.ru/20250523/podpole-2018568255.html
краматорск
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краматорск, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Краматорск, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Многие жители Краматорска пытаются выехать в Россию, сообщило подполье

Многие жители оккупированного Краматорска пытаются выехать в Россия

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Жители оккупированного города Краматорск в ДНР из-за размещения украинскими боевиками в их домах складов с оружием и боеприпасами стараются покинуть город и выбраться на территорию России, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье.
"Из-за того, что ВСУ размещают свои склады с оружием и боеприпасами в жилых домах Краматорска, мирные жители города всеми правдами и неправдами стараются уехать. Многие пытаются окольными путями выехать в Россию", - рассказал агентству представитель антифашистского подполья.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
ВСУ используют жителей Краматорска как живой щит, заявили в подполье
03:36
 
Специальная военная операция на УкраинеКраматорскРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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