https://ria.ru/20250523/kramatorsk-2018572961.html

Многие жители Краматорска пытаются выехать в Россию, сообщило подполье

Многие жители Краматорска пытаются выехать в Россию, сообщило подполье - РИА Новости, 23.05.2025

Многие жители Краматорска пытаются выехать в Россию, сообщило подполье

Жители оккупированного города Краматорск в ДНР из-за размещения украинскими боевиками в их домах складов с оружием и боеприпасами стараются покинуть город и... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T05:47:00+03:00

2025-05-23T05:47:00+03:00

2025-05-23T05:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

краматорск

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774702841_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_6010aa73902c89c4c52ffa60b9639d96.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Жители оккупированного города Краматорск в ДНР из-за размещения украинскими боевиками в их домах складов с оружием и боеприпасами стараются покинуть город и выбраться на территорию России, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. "Из-за того, что ВСУ размещают свои склады с оружием и боеприпасами в жилых домах Краматорска, мирные жители города всеми правдами и неправдами стараются уехать. Многие пытаются окольными путями выехать в Россию", - рассказал агентству представитель антифашистского подполья.

https://ria.ru/20250523/podpole-2018568255.html

краматорск

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краматорск, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины