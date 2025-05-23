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В подмосковных Котельниках загорелось нежилое здание - РИА Новости, 23.05.2025
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17:53 23.05.2025 (обновлено: 17:58 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/kotelniki-2018743554.html
В подмосковных Котельниках загорелось нежилое здание
В подмосковных Котельниках загорелось нежилое здание - РИА Новости, 23.05.2025
В подмосковных Котельниках загорелось нежилое здание
Нежилое здание загорелось в городском округе Котельники, возгорание локализовано на 600 "квадратах", сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T17:53:00+03:00
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происшествия
коммерческая недвижимость
котельники
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Нежилое здание загорелось в городском округе Котельники, возгорание локализовано на 600 "квадратах", сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. "В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Котельники, улица Промзона Силикат, строение 19. 17.25 - локализация на площади 600 квадратных метров", - говорится в сообщении. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, горит складское здание.
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происшествия, коммерческая недвижимость, котельники, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Котельники, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковных Котельниках загорелось нежилое здание

В подмосковных Котельниках загорелось нежилое здание на площади 600 квадратов

© Фото : Главное управление МЧС России по Московской областиЛиквидация пожара в нежилом здании в городском округе Котельники
Ликвидация пожара в нежилом здании в городском округе Котельники - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Московской области
Ликвидация пожара в нежилом здании в городском округе Котельники
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Нежилое здание загорелось в городском округе Котельники, возгорание локализовано на 600 "квадратах", сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.
"В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Котельники, улица Промзона Силикат, строение 19. 17.25 - локализация на площади 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, горит складское здание.
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ПроисшествияКоммерческая недвижимостьКотельникиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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