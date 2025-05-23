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В подмосковных Котельниках загорелось нежилое здание
В подмосковных Котельниках загорелось нежилое здание - РИА Новости, 23.05.2025
В подмосковных Котельниках загорелось нежилое здание
Нежилое здание загорелось в городском округе Котельники, возгорание локализовано на 600 "квадратах", сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T17:53:00+03:00
2025-05-23T17:53:00+03:00
2025-05-23T17:58:00+03:00
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Нежилое здание загорелось в городском округе Котельники, возгорание локализовано на 600 "квадратах", сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. "В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Котельники, улица Промзона Силикат, строение 19. 17.25 - локализация на площади 600 квадратных метров", - говорится в сообщении. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, горит складское здание.
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происшествия, коммерческая недвижимость, котельники, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Котельники, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковных Котельниках загорелось нежилое здание
В подмосковных Котельниках загорелось нежилое здание на площади 600 квадратов