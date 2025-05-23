https://ria.ru/20250523/konkurs-2018740256.html

Верхневолжье участвует во Всероссийском конкурсе по благоустройству

Верхневолжье участвует во Всероссийском конкурсе по благоустройству - РИА Новости, 23.05.2025

Верхневолжье участвует во Всероссийском конкурсе по благоустройству

Тверская область будет представлена на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T17:42:00+03:00

2025-05-23T17:42:00+03:00

2025-05-23T17:42:00+03:00

тверская область

удомля

конаково

игорь руденя

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Тверская область будет представлена на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщает пресс-служба облправительства. В пятницу состоялось заседание межведомственной комиссии по обеспечению реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Его провел губернатор Тверской области Игорь Руденя. "Учитывая новые возможности, перед нами стоит задача обеспечить реализацию таких проектов как в городах, так и в поселках региона. Тверская область является одним из лидеров Центрального федерального округа по количеству проектов – победителей конкурса. В регион из федерального бюджета было привлечено почти 2 миллиарда рублей на 28 проектов формирования современных общественных пространств", – приводит пресс-служба слова Рудени. Так, проекты реализованы в Удомле, Бежецке, Вышнем Волочке, Калязине, Конакове, Осташкове, Ржеве, Старице, Торжке, Торопце. Губернатор региона подчеркнул, что необходимо в первую очередь привлекать для участия в конкурсе знаковые территории, имеющие особые статусы, в том числе города воинской и трудовой доблести Зубцов и Бологое. На заседании представлены проекты Тверской области, которые будут заявлены на участие в конкурсе. Так, впервые на конкурс выдвинут город воинской доблести Белый с проектом создания общественного пространства на Соборной Горе. Здесь будет создан музей под открытым небом, посвященный важнейшим событиям в жизни города. Руденя отметил, что проект должен отразить военную историю города. Четвертый раз на конкурс заявляется Конаково. На стрелке Волги и Донховки планируется обустроить Шагаровскую набережную с зонами активного отдыха, смотровыми площадками, пирсом и другими объектами. Это продолжение работ по созданию в Конакове благоустроенной прибрежной зоны, отмечают в облправительстве. Также в четвертый раз на конкурс выдвигает проект город Осташков. Там предложили обновить Екатерининский бульвар с территорией возле пруда и сделать комфортное пространство для прогулок. Кашин представил проект благоустройства площади у торговых рядов с фонтаном и арт-объектами. Старица показала проект обустройства ландшафтной тропы на склоне Старицкого городища со смотровыми площадками, зонами отдыха, спуском к воде. Кашин и Старица заявляются на участие в конкурсе в третий раз. В городе Кимры предложили благоустроить территорию, прилегающую к набережной Фадеева. Здесь планируют создать комфортное и функциональное общественное пространство. Так, предусмотрено место для установки новогодней ели. Это вторая заявка от муниципалитета на конкурс. Итоги конкурса станут известны в августе. На заседании рассмотрели ход реализации проектов, которые планируется завершить в текущем году. Среди них – благоустройство Советской площади в Бежецке ("Бежецкая ярмарка"), площади 9-го Января в Торжке и парковой зоны по улице Венецианова в Удомле. В 2026 году предполагается ввод еще четырех объектов в Вышнем Волочке, Калязине, Ржеве и Удомле. Руденя потребовал усилить контроль за качеством и сроками выполнения работ со стороны профильных ведомств, глав муниципалитетов. Особенно это важно с учетом новых федеральных требований: с 2026 года регион, который в течение двух лет не завершит реализацию хотя бы одного проекта-победителя, не сможет участвовать в конкурсе, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20250522/rudenya-2018480100.html

https://ria.ru/20250521/rudenya-2018341596.html

https://ria.ru/20250521/rudenya-2018280429.html

удомля

конаково

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Артем Смирнов

удомля, конаково, игорь руденя