https://ria.ru/20250523/konkurs-2018714913.html

Награду в 1 млн рублей получили 30 победителей конкурса "Создай НАШЕ"

Награду в 1 млн рублей получили 30 победителей конкурса "Создай НАШЕ" - РИА Новости, 23.05.2025

Награду в 1 млн рублей получили 30 победителей конкурса "Создай НАШЕ"

30 молодых предпринимателей из 21 региона России стали победителями федерального конкурса молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ", они получили по 1... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T16:09:00+03:00

2025-05-23T16:09:00+03:00

2025-05-23T18:29:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. 30 молодых предпринимателей из 21 региона России стали победителями федерального конкурса молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ", они получили по 1 миллиону рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. Конкурс организован Агентством стратегических инициатив и Корпорацией МСП. Деньги от фонда "Молодежная предпринимательская инициатива" должны быть направлены на развитие своего бизнеса, также победители получили право принять участие в акселераторе Корпорации МСП. Торжественная церемония награждения состоялась в рамках форума "Создай НАШЕ" в Москве. "Наша миссия — открывать перед молодежью возможности для раскрытия потенциала и воплощения даже самых смелых идей. Конкурс "Создай НАШЕ" давно перерос статус просто площадки для презентации проектов — сегодня это настоящая платформа для роста молодых предпринимателей, где они получают экспертную поддержку и ресурсы для реализации своих инициатив. Уже сейчас мы видим огромный интерес: за два года — 13 тысяч заявок. Уровень проектов значительно вырос: работы стали глубже, интереснее, а их качество — по-настоящему достойным", - отметила гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, ее слова привели в пресс-службе Корпорации МСП. Она добавила: радует, что финалисты прошлых лет демонстрируют впечатляющие результаты - рост выручки в 1,5 раза, расширение географии и масштабирование своих проектов. Для участия в конкурсе в этом году было подано более 7 тысяч заявок от молодых людей от 14 до 28 лет со всех регионов России. Заявки подавались в двух номинациях: "Молодежь без бизнеса" и "Бизнес до трех лет". После подачи заявок участники прошли обучение по основам предпринимательской деятельности и разработали проект запуска нового или масштабирования действующего бизнеса. "В выборе направления для своего бизнеса ориентируйтесь на себя. Это не должно быть что-то великое. Ниша, которую вы займете и станете в этом конкурентоспособными, должна быть интересна вам, как потребителю. И в качестве анонса хочу сказать, что в следующем году наши 30 грантов превращаются в 100", - отметил в ходе пленарной сессии председатель "Деловой России", основатель фонда "Молодежная предпринимательская инициатива" Алексей Репик, его слова привели в пресс-службе. В этом году среди победителей конкурса "Создай НАШЕ" – по три человека – из Москвы, Самарской и Тюменской областей. По два человека приехали из Республики Татарстан и Удмуртской Республики, а также Челябинской области. По одному победителю конкурса представляют Волгоградскую область, Карачаево-Черкесскую Республику, Кировскую и Курскую области, Республику Мордовию, Московскую, Нижегородскую, Омскую, Ростовскую, Рязанскую, Саратовскую, Сахалинскую, Свердловскую и Тульскую области, а также Ханты-Мансийский автономный округ – Югру. Победители также получают право пройти специальную акселерационную программу Корпорации МСП. Она поможет молодым предпринимателям повысить свои бизнес-компетенции и детально проработать проекты при поддержке опытных наставников. "Такие конкурсы как "Создай НАШЕ" наглядно показывают тренды в молодежном предпринимательстве в России. Привычные ретейл и общепит все чаще сменяются на ИТ и высокотех. Пока мы оценивали заявки участников, которых в этом году было более 7 тысяч, мы увидели, насколько с прошлого года выросли бизнес-амбиции ребят. Более 300 проектов, причем многие с очень хорошей степенью проработки, мы получили в сфере технологий и искусственного интеллекта. Десятки проектов были по созданию туристических объектов – от музея русской печки с применением VR-технологий до креативных эколокаций и автокемпингов", - подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он отметил важность реального результата конкурса. По его словам, финалисты прошлого года успешно запустили и развивают свой бизнес в самых разных сферах, демонстрируя уверенный рост производственных и финансовых показателей.

https://ria.ru/20250523/biznes-2018595593.html

https://ria.ru/20250522/msp-2018463413.html

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Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, светлана чупшева, алексей репик, александр исаевич, москва, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса