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Кондратьев: фермеры Кубани могут выкупить сельхозземли на выгодных условиях - РИА Новости, 23.05.2025
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Краснодарский край
 
15:09 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/kondratev-2018690235.html
Кондратьев: фермеры Кубани могут выкупить сельхозземли на выгодных условиях
Кондратьев: фермеры Кубани могут выкупить сельхозземли на выгодных условиях - РИА Новости, 23.05.2025
Кондратьев: фермеры Кубани могут выкупить сельхозземли на выгодных условиях
В Краснодарском крае продлили программу по выкупу сельхозугодий на льготных условиях для арендаторов до конца 2025 года, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T15:09:00+03:00
2025-05-23T15:09:00+03:00
краснодарский край
вениамин кондратьев
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Краснодарском крае продлили программу по выкупу сельхозугодий на льготных условиях для арендаторов до конца 2025 года, сообщает пресс-служба администрации региона. "Развитие фермерства для нашего края – приоритетная задача. Поэтому мы реализовывали программу по выкупу сельхозугодий на льготных условиях для добросовестных арендаторов, и продлили ее до конца 2025 года. За первые пять месяцев уже заключили договоры купли-продажи на общую сумму более 350 миллионов рублей. Это не просто поддержка – а инвестиция в будущее села", – сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он добавил, что данная программа позволяет расширять хозяйства, засевать большее количество полей, внедрять новые технологии, повышать качество производимой продукции и создавать дополнительные рабочие места. Благодаря программе льготного выкупа сельхозземель можно получить участки с большими скидками. Например, через шесть лет аренды по цене равной 80% кадастровой стоимости, девять лет – 70%, 12 лет – 60%, 15 лет и больше — половина стоимости. В прошлом году фермеры приобрели почти 6 тысяч гектаров земель. На данный момент в собственности региона находятся участки общей площадью более 560 тысяч гектаров. Из них с категорией земель сельскохозяйственного назначения – более 520 тысяч гектаров, арендуемых – порядка 400 тысяч гектаров.
https://ria.ru/20250523/delegatsija-2018598702.html
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вениамин кондратьев
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Кондратьев: фермеры Кубани могут выкупить сельхозземли на выгодных условиях

Фермеры Краснодарского края могут выкупить сельхозземли на выгодных условиях

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Краснодарском крае продлили программу по выкупу сельхозугодий на льготных условиях для арендаторов до конца 2025 года, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Развитие фермерства для нашего края – приоритетная задача. Поэтому мы реализовывали программу по выкупу сельхозугодий на льготных условиях для добросовестных арендаторов, и продлили ее до конца 2025 года. За первые пять месяцев уже заключили договоры купли-продажи на общую сумму более 350 миллионов рублей. Это не просто поддержка – а инвестиция в будущее села", – сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
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Он добавил, что данная программа позволяет расширять хозяйства, засевать большее количество полей, внедрять новые технологии, повышать качество производимой продукции и создавать дополнительные рабочие места.
Благодаря программе льготного выкупа сельхозземель можно получить участки с большими скидками. Например, через шесть лет аренды по цене равной 80% кадастровой стоимости, девять лет – 70%, 12 лет – 60%, 15 лет и больше — половина стоимости. В прошлом году фермеры приобрели почти 6 тысяч гектаров земель.
На данный момент в собственности региона находятся участки общей площадью более 560 тысяч гектаров. Из них с категорией земель сельскохозяйственного назначения – более 520 тысяч гектаров, арендуемых – порядка 400 тысяч гектаров.
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