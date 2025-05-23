https://ria.ru/20250523/kondratev-2018690235.html

Кондратьев: фермеры Кубани могут выкупить сельхозземли на выгодных условиях

Кондратьев: фермеры Кубани могут выкупить сельхозземли на выгодных условиях - РИА Новости, 23.05.2025

Кондратьев: фермеры Кубани могут выкупить сельхозземли на выгодных условиях

В Краснодарском крае продлили программу по выкупу сельхозугодий на льготных условиях для арендаторов до конца 2025 года, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T15:09:00+03:00

2025-05-23T15:09:00+03:00

2025-05-23T15:09:00+03:00

краснодарский край

вениамин кондратьев

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Краснодарском крае продлили программу по выкупу сельхозугодий на льготных условиях для арендаторов до конца 2025 года, сообщает пресс-служба администрации региона. "Развитие фермерства для нашего края – приоритетная задача. Поэтому мы реализовывали программу по выкупу сельхозугодий на льготных условиях для добросовестных арендаторов, и продлили ее до конца 2025 года. За первые пять месяцев уже заключили договоры купли-продажи на общую сумму более 350 миллионов рублей. Это не просто поддержка – а инвестиция в будущее села", – сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он добавил, что данная программа позволяет расширять хозяйства, засевать большее количество полей, внедрять новые технологии, повышать качество производимой продукции и создавать дополнительные рабочие места. Благодаря программе льготного выкупа сельхозземель можно получить участки с большими скидками. Например, через шесть лет аренды по цене равной 80% кадастровой стоимости, девять лет – 70%, 12 лет – 60%, 15 лет и больше — половина стоимости. В прошлом году фермеры приобрели почти 6 тысяч гектаров земель. На данный момент в собственности региона находятся участки общей площадью более 560 тысяч гектаров. Из них с категорией земель сельскохозяйственного назначения – более 520 тысяч гектаров, арендуемых – порядка 400 тысяч гектаров.

https://ria.ru/20250523/delegatsija-2018598702.html

https://ria.ru/20250523/shkolniki-2018597636.html

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вениамин кондратьев