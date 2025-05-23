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Деду Морозу предложили переехать в Коми - РИА Новости, 24.05.2025
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23:43 23.05.2025 (обновлено: 11:12 24.05.2025)
https://ria.ru/20250523/komi-2018789743.html
Деду Морозу предложили переехать в Коми
Деду Морозу предложили переехать в Коми - РИА Новости, 24.05.2025
Деду Морозу предложили переехать в Коми
Врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн пригласил всероссийского Деда Мороза переехать из Великого Устюга в Коми, где более комфортные погодные условия... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-23T23:43:00+03:00
2025-05-24T11:12:00+03:00
общество
жкх
республика коми
великий устюг
воркута
дед мороз
ростислав гольдштейн
георгий филимонов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн пригласил всероссийского Деда Мороза переехать из Великого Устюга в Коми, где более комфортные погодные условия для зимнего волшебника. Накануне всероссийский Дед Мороз на видео в своем Telegram-канале опроверг сообщения о том, что он якобы живет в Республике Коми, а также пригрозил "отморозить ухи" тем, кто распускает "такие слухи". До этого в ряде Telegram-каналов и соцсетях появились сообщения о том, что врио главы Коми якобы сказал, что "настоящий Дед Мороз - в Воркуте". Гольдштейн в пятницу опубликовал в своем Telegram-канале видео дороги в Воркуте с огромными сугробами по обеим сторонам, а также скриншот с прогнозом погоды в Великом Устюге, где в воскресенье ожидается плюс 26 градусов. "К вопросу о том, где Деду Морозу жить хорошо. На видео - Воркута, конец мая. Снег, сугробы. На скрине - прогноз погоды по Великому Устюгу на ближайшие дни. Комментарии излишни, приглашаем Деда Мороза к нам на ПМЖ (постоянное место жительства – ред.)", – написал врио главы Коми. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в пятницу в своем Telegram-канале рассказал, что поговорил со всероссийским Дедом Морозом после его видеокомментария по поводу Воркуты. "Дед Мороз попросил передать нашим дорогим друзьям, коллегам и соратникам из Коми большой привет и пригласил к себе на Вологодчину - в Великий Устюг", – отметил он. Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге в Вологодской области. В вотчине есть деревянный терем зимнего волшебника с тронным залом, тропа сказок, зимний сад, зоосад. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.
https://ria.ru/20241210/moroz-1988351320.html
https://ria.ru/20241130/dedmoroz-1986656497.html
республика коми
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общество, жкх, республика коми, великий устюг, воркута, дед мороз, ростислав гольдштейн, георгий филимонов
Общество, ЖКХ, Республика Коми, Великий Устюг, Воркута, Дед Мороз, Ростислав Гольдштейн, Георгий Филимонов
Деду Морозу предложили переехать в Коми

Гольдштейн пригласил Деда Мороза переехать из Великого Устюга в Коми

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПразднование дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге
Празднование дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Празднование дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн пригласил всероссийского Деда Мороза переехать из Великого Устюга в Коми, где более комфортные погодные условия для зимнего волшебника.
Накануне всероссийский Дед Мороз на видео в своем Telegram-канале опроверг сообщения о том, что он якобы живет в Республике Коми, а также пригрозил "отморозить ухи" тем, кто распускает "такие слухи". До этого в ряде Telegram-каналов и соцсетях появились сообщения о том, что врио главы Коми якобы сказал, что "настоящий Дед Мороз - в Воркуте".
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Гольдштейн в пятницу опубликовал в своем Telegram-канале видео дороги в Воркуте с огромными сугробами по обеим сторонам, а также скриншот с прогнозом погоды в Великом Устюге, где в воскресенье ожидается плюс 26 градусов.
«
"К вопросу о том, где Деду Морозу жить хорошо. На видео - Воркута, конец мая. Снег, сугробы. На скрине - прогноз погоды по Великому Устюгу на ближайшие дни. Комментарии излишни, приглашаем Деда Мороза к нам на ПМЖ (постоянное место жительства – ред.)", – написал врио главы Коми.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в пятницу в своем Telegram-канале рассказал, что поговорил со всероссийским Дедом Морозом после его видеокомментария по поводу Воркуты.
"Дед Мороз попросил передать нашим дорогим друзьям, коллегам и соратникам из Коми большой привет и пригласил к себе на Вологодчину - в Великий Устюг", – отметил он.
Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге в Вологодской области. В вотчине есть деревянный терем зимнего волшебника с тронным залом, тропа сказок, зимний сад, зоосад. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.
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ОбществоЖКХРеспублика КомиВеликий УстюгВоркутаДед МорозРостислав ГольдштейнГеоргий Филимонов
 
 
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