https://ria.ru/20250523/komi-2018789743.html

Деду Морозу предложили переехать в Коми

Деду Морозу предложили переехать в Коми - РИА Новости, 24.05.2025

Деду Морозу предложили переехать в Коми

Врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн пригласил всероссийского Деда Мороза переехать из Великого Устюга в Коми, где более комфортные погодные условия... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-23T23:43:00+03:00

2025-05-23T23:43:00+03:00

2025-05-24T11:12:00+03:00

общество

жкх

республика коми

великий устюг

воркута

дед мороз

ростислав гольдштейн

георгий филимонов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн пригласил всероссийского Деда Мороза переехать из Великого Устюга в Коми, где более комфортные погодные условия для зимнего волшебника. Накануне всероссийский Дед Мороз на видео в своем Telegram-канале опроверг сообщения о том, что он якобы живет в Республике Коми, а также пригрозил "отморозить ухи" тем, кто распускает "такие слухи". До этого в ряде Telegram-каналов и соцсетях появились сообщения о том, что врио главы Коми якобы сказал, что "настоящий Дед Мороз - в Воркуте". Гольдштейн в пятницу опубликовал в своем Telegram-канале видео дороги в Воркуте с огромными сугробами по обеим сторонам, а также скриншот с прогнозом погоды в Великом Устюге, где в воскресенье ожидается плюс 26 градусов. "К вопросу о том, где Деду Морозу жить хорошо. На видео - Воркута, конец мая. Снег, сугробы. На скрине - прогноз погоды по Великому Устюгу на ближайшие дни. Комментарии излишни, приглашаем Деда Мороза к нам на ПМЖ (постоянное место жительства – ред.)", – написал врио главы Коми. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в пятницу в своем Telegram-канале рассказал, что поговорил со всероссийским Дедом Морозом после его видеокомментария по поводу Воркуты. "Дед Мороз попросил передать нашим дорогим друзьям, коллегам и соратникам из Коми большой привет и пригласил к себе на Вологодчину - в Великий Устюг", – отметил он. Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге в Вологодской области. В вотчине есть деревянный терем зимнего волшебника с тронным залом, тропа сказок, зимний сад, зоосад. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.

https://ria.ru/20241210/moroz-1988351320.html

https://ria.ru/20241130/dedmoroz-1986656497.html

республика коми

великий устюг

воркута

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, жкх, республика коми, великий устюг, воркута, дед мороз, ростислав гольдштейн, георгий филимонов