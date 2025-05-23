Деду Морозу предложили переехать в Коми
Гольдштейн пригласил Деда Мороза переехать из Великого Устюга в Коми
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПразднование дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге
Празднование дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн пригласил всероссийского Деда Мороза переехать из Великого Устюга в Коми, где более комфортные погодные условия для зимнего волшебника.
Накануне всероссийский Дед Мороз на видео в своем Telegram-канале опроверг сообщения о том, что он якобы живет в Республике Коми, а также пригрозил "отморозить ухи" тем, кто распускает "такие слухи". До этого в ряде Telegram-каналов и соцсетях появились сообщения о том, что врио главы Коми якобы сказал, что "настоящий Дед Мороз - в Воркуте".
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Гольдштейн в пятницу опубликовал в своем Telegram-канале видео дороги в Воркуте с огромными сугробами по обеим сторонам, а также скриншот с прогнозом погоды в Великом Устюге, где в воскресенье ожидается плюс 26 градусов.
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"К вопросу о том, где Деду Морозу жить хорошо. На видео - Воркута, конец мая. Снег, сугробы. На скрине - прогноз погоды по Великому Устюгу на ближайшие дни. Комментарии излишни, приглашаем Деда Мороза к нам на ПМЖ (постоянное место жительства – ред.)", – написал врио главы Коми.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в пятницу в своем Telegram-канале рассказал, что поговорил со всероссийским Дедом Морозом после его видеокомментария по поводу Воркуты.
"Дед Мороз попросил передать нашим дорогим друзьям, коллегам и соратникам из Коми большой привет и пригласил к себе на Вологодчину - в Великий Устюг", – отметил он.
Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге в Вологодской области. В вотчине есть деревянный терем зимнего волшебника с тронным залом, тропа сказок, зимний сад, зоосад. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.
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