https://ria.ru/20250523/kometa-2018575172.html

Крымский астроном Борисов открыл 15-ю комету

Крымский астроном Борисов открыл 15-ю комету - РИА Новости, 23.05.2025

Крымский астроном Борисов открыл 15-ю комету

Российский астроном Геннадий Борисов рассказал РИА Новости, что во время наблюдений в поселке Научный в Крыму обнаружил 15-ю за его карьеру комету, она... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T06:49:00+03:00

2025-05-23T06:49:00+03:00

2025-05-23T06:49:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Российский астроном Геннадий Борисов рассказал РИА Новости, что во время наблюдений в поселке Научный в Крыму обнаружил 15-ю за его карьеру комету, она приблизится к Солнцу в июне 2026 года. "Комета была открыта в ночь со 2 на 3 мая, она более двух недель "висела" на странице подтверждения (Центра малых планет – ред). Открыл на том же телескопе-рефлекторе, что и ранее. Наблюдал ее в северной части неба, недалеко от Полярной звезды. Комете присвоено имя C/2025 J1 (Borisov)", - рассказал Борисов. Комета имеет параболическую орбиту, ее период обращения огромный, орбита кометы почти перпендикулярна к эклиптике, рассказал астроном. Максимальное приближение к Солнцу – перигелий комета пройдет в июне 2026 года, сейчас она приближается, яркость кометы будет нарастать и достигнет 17,5 звездной величины к началу 2026 года, отметил астроном. Приблизительный размер ядра кометы составляет 7-10 километров, сказал ученый. Комета будет доступна для наблюдения только в достаточно мощные телескопы, отметил он. Борисов – астроном, работающий в Крыму, в поселке Научный. Свои наблюдения он проводит с помощью созданного им самим телескопа. Особую известность принесла астроному открытая им в 2019 году первая межзвездная комета (2I/Borisov), которая появилась из дальнего космоса и навсегда покинула Солнечную систему. Борисов вышел на второе место среди астрономов в мире по числу открытых комет. На счету астронома также несколько десятков открытых астероидов.

https://ria.ru/20250522/meteor-2018542233.html

https://ria.ru/20250520/nasa-2018139627.html

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космос - риа наука, республика крым