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В ХМАО проверят сообщения о таксисте, обслуживающем только нерусских - РИА Новости, 23.05.2025
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14:34 23.05.2025 (обновлено: 15:01 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/kogalym-2018674492.html
В ХМАО проверят сообщения о таксисте, обслуживающем только нерусских
В ХМАО проверят сообщения о таксисте, обслуживающем только нерусских - РИА Новости, 23.05.2025
В ХМАО проверят сообщения о таксисте, обслуживающем только нерусских
Полиция в Когалыме (ХМАО) проверяет информацию о таксисте, отказавшемся везти пассажира из-за национальности, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T14:34:00+03:00
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происшествия
авто
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Полиция в Когалыме (ХМАО) проверяет информацию о таксисте, отказавшемся везти пассажира из-за национальности, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного управления МВД. Ранее в местных СМИ писали, что в городе водитель отказался везти клиента, объяснив это тем, что обслуживает "только нерусских". "Извините, такси только для нерусских", — следует из опубликованного прессой сообщения шофера.Впрочем, как уточнили РИА Новости в местной полиции, его вряд ли привлекут к ответственности. Предварительно, таксист так ответил после того, как пассажир при заказе машины написал в чате "водитель только славянин". При этом начало их диалога не попало в СМИ, поэтому они могли неверно интерпретировать случившееся, отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250522/jakutsk-2018398098.html
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происшествия, авто, когалым
Происшествия, Авто, Когалым
В ХМАО проверят сообщения о таксисте, обслуживающем только нерусских

В ХМАО полиция проверяет таксиста после отказа клиенту из-за национальности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль такси едет в тоннеле
Автомобиль такси едет в тоннеле - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль такси едет в тоннеле. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Полиция в Когалыме (ХМАО) проверяет информацию о таксисте, отказавшемся везти пассажира из-за национальности, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного управления МВД.
Ранее в местных СМИ писали, что в городе водитель отказался везти клиента, объяснив это тем, что обслуживает "только нерусских".
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"Извините, такси только для нерусских", — следует из опубликованного прессой сообщения шофера.
Впрочем, как уточнили РИА Новости в местной полиции, его вряд ли привлекут к ответственности. Предварительно, таксист так ответил после того, как пассажир при заказе машины написал в чате "водитель только славянин". При этом начало их диалога не попало в СМИ, поэтому они могли неверно интерпретировать случившееся, отметил собеседник агентства.
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