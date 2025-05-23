https://ria.ru/20250523/kndr-2018563263.html

В КНДР начали расследование аварии с эсминцем

В КНДР начали расследование аварии с эсминцем - РИА Новости, 23.05.2025

В КНДР начали расследование аварии с эсминцем

Специальная группа начала расследование аварии с эсминцем в КНДР, первичный осмотр судна подтвердил отсутствие серьезных разрушений, на восстановление борта... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T01:32:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Специальная группа начала расследование аварии с эсминцем в КНДР, первичный осмотр судна подтвердил отсутствие серьезных разрушений, на восстановление борта уйдет около десяти дней, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В четверг ЦТАК сообщило о серьезной аварии в ходе спуска на воду 21 мая нового эсминца водоизмещением пять тысяч тонн в порту Чхончжин. Лидер страны Ким Чен Ын приказал восстановить поврежденный корабль к пленуму ЦК Трудовой партии Кореи в июне. "Группа по расследованию аварии, происшедшей во время спуска на воду эсминца, приступила к активному рассмотрению большой аварии в Чхончжинской судостроительной верфи. В состав группы по расследованию включены орган прокуратуры и соответствующие специалисты", — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что после осмотра эсминца было подтверждено отсутствие разрушения днища корабля. При этом сообщается, что правый борт корабля был поцарапан, а через кормовую часть внутрь попал небольшой объем морской воды. По мнению специалистов, на выкачивание воды потребуется два-три дня, а на восстановление борта — около десяти дней. Подчеркивается, что "повреждение корабля несерьезно".

https://ria.ru/20250522/kndr-2018393200.html

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кндр (северная корея), в мире, ким чен ын