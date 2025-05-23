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Спасатели назвали расстояние, с которого клещ "чует" человека - РИА Новости, 23.05.2025
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02:48 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/klesch-2018566554.html
Спасатели назвали расстояние, с которого клещ "чует" человека
Спасатели назвали расстояние, с которого клещ "чует" человека - РИА Новости, 23.05.2025
Спасатели назвали расстояние, с которого клещ "чует" человека
Самые обычные обитающие на территории России клещи в состоянии почувствовать запах приближающего человека или животного на расстоянии до десяти метров; в траве... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T02:48:00+03:00
2025-05-23T02:48:00+03:00
общество
россия
мособлпожспас
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Самые обычные обитающие на территории России клещи в состоянии почувствовать запах приближающего человека или животного на расстоянии до десяти метров; в траве вдоль дорог их гораздо больше, чем в лесу, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Мособлпожспаса". Ранее МЧС РФ сообщало, что самыми опасными клещами в России из почти 60 видов являются энцефалитные. При укусе их нельзя вырывать, а экстренная профилактика поможет пострадавшему выжить в первые 72 часа. В средней полосе первые клещи появляются ранней весной в солнечные дни на проталинах, а пик их численности приходится на май-июнь. Кроме того, у лесного клеща имеется второй период активности - в августе-сентябре, но их численность ниже весенней. Считается, что именно в это время клещи чаще всего нападают на человека. "Практически лишенные зрения, клещи могут почуять запах приближающего живого существа с расстояния в десять метров. В траве на обочине дорог этих паукообразных гораздо больше, чем в лесу, где меньше объектов для нападения", - отметил собеседник агентства. Представитель "Мособлпожспаса" подчеркнул, что клещи больше всего любят хвойные леса, а также влажные и тенистые места в парках, садах и оврагах. Как правило, они активизируются перед дождем в пасмурную погоду, а в ясный день они опаснее всего в утренние и вечерние часы. Выходя на охоту, клещи обычно поднимаются на растения и невысокие ветки деревьев и кустов: заняв удобную позу, они цепляются на проходящих мимо животных и людей. "В целях безопасности рекомендуем надевать на прогулку светлую и однотонную одежду, на которой легко можно обнаружить клеща. Отдавайте предпочтение высоким резиновым сапогам, верхнюю одежду лучше заправить в брюки, а брюки – в сапоги; на голову необходимо надеть косынку или кепку, заправив туда волосы", - отметил представитель "Мособлпожспаса", добавив, что перед прогулкой лучше всего обработать одежду специальными средствами.
https://ria.ru/20250429/rospotrebnadzor-2013953638.html
https://ria.ru/20250326/kleschi-1749300197.html
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общество, россия, мособлпожспас, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Мособлпожспас, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели назвали расстояние, с которого клещ "чует" человека

Мособлпожспас: клещ чует запах человека на расстоянии до десяти метров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИсследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора . Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Самые обычные обитающие на территории России клещи в состоянии почувствовать запах приближающего человека или животного на расстоянии до десяти метров; в траве вдоль дорог их гораздо больше, чем в лесу, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Мособлпожспаса".
Ранее МЧС РФ сообщало, что самыми опасными клещами в России из почти 60 видов являются энцефалитные. При укусе их нельзя вырывать, а экстренная профилактика поможет пострадавшему выжить в первые 72 часа. В средней полосе первые клещи появляются ранней весной в солнечные дни на проталинах, а пик их численности приходится на май-июнь. Кроме того, у лесного клеща имеется второй период активности - в августе-сентябре, но их численность ниже весенней. Считается, что именно в это время клещи чаще всего нападают на человека.
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"Практически лишенные зрения, клещи могут почуять запах приближающего живого существа с расстояния в десять метров. В траве на обочине дорог этих паукообразных гораздо больше, чем в лесу, где меньше объектов для нападения", - отметил собеседник агентства.
Представитель "Мособлпожспаса" подчеркнул, что клещи больше всего любят хвойные леса, а также влажные и тенистые места в парках, садах и оврагах. Как правило, они активизируются перед дождем в пасмурную погоду, а в ясный день они опаснее всего в утренние и вечерние часы. Выходя на охоту, клещи обычно поднимаются на растения и невысокие ветки деревьев и кустов: заняв удобную позу, они цепляются на проходящих мимо животных и людей.
"В целях безопасности рекомендуем надевать на прогулку светлую и однотонную одежду, на которой легко можно обнаружить клеща. Отдавайте предпочтение высоким резиновым сапогам, верхнюю одежду лучше заправить в брюки, а брюки – в сапоги; на голову необходимо надеть косынку или кепку, заправив туда волосы", - отметил представитель "Мособлпожспаса", добавив, что перед прогулкой лучше всего обработать одежду специальными средствами.
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ОбществоРоссияМособлпожспасМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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