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ГК "Софтлайн" завершила создание кластера "Фабрика ПО" - РИА Новости, 23.05.2025
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16:55 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/klaster-2018727669.html
ГК "Софтлайн" завершила создание кластера "Фабрика ПО"
ГК "Софтлайн" завершила создание кластера "Фабрика ПО" - РИА Новости, 23.05.2025
ГК "Софтлайн" завершила создание кластера "Фабрика ПО"
ГК "Софтлайн" завершила формирование кластера "Фабрика ПО", который объединил активы и компетенции Группы в сфере ИИ-технологий, заказной разработки и... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T16:55:00+03:00
2025-05-23T16:55:00+03:00
по (программное обеспечение)
искусственный интеллект (ии)
россия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ГК "Софтлайн" завершила формирование кластера "Фабрика ПО", который объединил активы и компетенции Группы в сфере ИИ-технологий, заказной разработки и индустриального ПО, сообщает компания. В состав кластера вошли компании Bell Integrator, SL Soft, SL Prom Soft, "Девелоника", Академия АйТи и другие. Как отмечается в сообщении, формирование кластера - шаг к формированию самостоятельной структуры в сегменте разработки ПО на основе искусственного интеллекта, что позволит предложить заказчикам более качественные и эффективные решения в различных отраслях. "Совместная работа внутри кластера будет способствовать разработке инновационных продуктов и услуг, которые смогут быстрее масштабироваться и соответствовать потребностям рынков присутствия группы. Создание кластера повысит конкурентоспособность ГК "Софтлайн" и укрепит ее лидерскую позицию в области разработки ПО на основе ИИ", - подчеркнули в компании. Генеральным директором "Фабрики ПО" назначен Максим Тадевосян. Ранее он занимал должности вице-президента по стратегии и развитию VK, генерального директора группы Rambler&amp;Co, а также реализовывал технологические проекты в составе инвесткомпании RAMT, являясь ее основателем. "В ближайшей перспективе мы сосредоточимся на углублении интеграции ИИ-технологий в решения кластера, реализации стратегии отраслевой экспансии и партнерствах в сфере цифровой трансформации", - приводятся в сообщении слова Тадевосяна. В компании напомнили, что в I квартале 2025 года оборот "Софтлайн" достиг исторического максимума в 24 миллиарда рублей (+12% к прошлому году), а валовая рентабельность составила 38,8%, также достигнув максимального значения в истории компании. Значительную долю роста обеспечили высокомаржинальные ИТ-сервисы и собственные решения, которые и станут ядром развития кластера "Фабрика ПО".
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по (программное обеспечение), искусственный интеллект (ии), россия
ПО (программное обеспечение), Искусственный интеллект (ИИ), Россия
ГК "Софтлайн" завершила создание кластера "Фабрика ПО"

"Софтлайн" объединила ряд активов в кластере "Фабрика ПО"

© Фото предоставлено пресс–службой ПАО "Софтлайн".Генеральный директор кластера "Фабрика ПО" Максим Тадевосян
Генеральный директор кластера Фабрика ПО Максим Тадевосян - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото предоставлено пресс–службой ПАО "Софтлайн".
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ГК "Софтлайн" завершила формирование кластера "Фабрика ПО", который объединил активы и компетенции Группы в сфере ИИ-технологий, заказной разработки и индустриального ПО, сообщает компания.
В состав кластера вошли компании Bell Integrator, SL Soft, SL Prom Soft, "Девелоника", Академия АйТи и другие.
Как отмечается в сообщении, формирование кластера - шаг к формированию самостоятельной структуры в сегменте разработки ПО на основе искусственного интеллекта, что позволит предложить заказчикам более качественные и эффективные решения в различных отраслях. "Совместная работа внутри кластера будет способствовать разработке инновационных продуктов и услуг, которые смогут быстрее масштабироваться и соответствовать потребностям рынков присутствия группы. Создание кластера повысит конкурентоспособность ГК "Софтлайн" и укрепит ее лидерскую позицию в области разработки ПО на основе ИИ", - подчеркнули в компании.
Генеральным директором "Фабрики ПО" назначен Максим Тадевосян. Ранее он занимал должности вице-президента по стратегии и развитию VK, генерального директора группы Rambler&Co, а также реализовывал технологические проекты в составе инвесткомпании RAMT, являясь ее основателем.
"В ближайшей перспективе мы сосредоточимся на углублении интеграции ИИ-технологий в решения кластера, реализации стратегии отраслевой экспансии и партнерствах в сфере цифровой трансформации", - приводятся в сообщении слова Тадевосяна.
В компании напомнили, что в I квартале 2025 года оборот "Софтлайн" достиг исторического максимума в 24 миллиарда рублей (+12% к прошлому году), а валовая рентабельность составила 38,8%, также достигнув максимального значения в истории компании. Значительную долю роста обеспечили высокомаржинальные ИТ-сервисы и собственные решения, которые и станут ядром развития кластера "Фабрика ПО".
 
ПО (программное обеспечение)Искусственный интеллект (ИИ)Россия
 
 
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