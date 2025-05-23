https://ria.ru/20250523/klaster-2018727669.html

ГК "Софтлайн" завершила создание кластера "Фабрика ПО"

ГК "Софтлайн" завершила создание кластера "Фабрика ПО" - РИА Новости, 23.05.2025

ГК "Софтлайн" завершила создание кластера "Фабрика ПО"

ГК "Софтлайн" завершила формирование кластера "Фабрика ПО", который объединил активы и компетенции Группы в сфере ИИ-технологий, заказной разработки и... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T16:55:00+03:00

2025-05-23T16:55:00+03:00

2025-05-23T16:55:00+03:00

по (программное обеспечение)

искусственный интеллект (ии)

россия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ГК "Софтлайн" завершила формирование кластера "Фабрика ПО", который объединил активы и компетенции Группы в сфере ИИ-технологий, заказной разработки и индустриального ПО, сообщает компания. В состав кластера вошли компании Bell Integrator, SL Soft, SL Prom Soft, "Девелоника", Академия АйТи и другие. Как отмечается в сообщении, формирование кластера - шаг к формированию самостоятельной структуры в сегменте разработки ПО на основе искусственного интеллекта, что позволит предложить заказчикам более качественные и эффективные решения в различных отраслях. "Совместная работа внутри кластера будет способствовать разработке инновационных продуктов и услуг, которые смогут быстрее масштабироваться и соответствовать потребностям рынков присутствия группы. Создание кластера повысит конкурентоспособность ГК "Софтлайн" и укрепит ее лидерскую позицию в области разработки ПО на основе ИИ", - подчеркнули в компании. Генеральным директором "Фабрики ПО" назначен Максим Тадевосян. Ранее он занимал должности вице-президента по стратегии и развитию VK, генерального директора группы Rambler&Co, а также реализовывал технологические проекты в составе инвесткомпании RAMT, являясь ее основателем. "В ближайшей перспективе мы сосредоточимся на углублении интеграции ИИ-технологий в решения кластера, реализации стратегии отраслевой экспансии и партнерствах в сфере цифровой трансформации", - приводятся в сообщении слова Тадевосяна. В компании напомнили, что в I квартале 2025 года оборот "Софтлайн" достиг исторического максимума в 24 миллиарда рублей (+12% к прошлому году), а валовая рентабельность составила 38,8%, также достигнув максимального значения в истории компании. Значительную долю роста обеспечили высокомаржинальные ИТ-сервисы и собственные решения, которые и станут ядром развития кластера "Фабрика ПО".

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

по (программное обеспечение), искусственный интеллект (ии), россия