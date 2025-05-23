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Директор Киркорова рассказал о состоянии певца после инцидента на концерте - РИА Новости, 23.05.2025
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Шоубиз
 
15:00 23.05.2025 (обновлено: 15:26 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/kirkorov-2018685840.html
Директор Киркорова рассказал о состоянии певца после инцидента на концерте
Директор Киркорова рассказал о состоянии певца после инцидента на концерте - РИА Новости, 23.05.2025
Директор Киркорова рассказал о состоянии певца после инцидента на концерте
Народный артист России Филипп Киркоров проходит лечение из-за осложнений после ожога, который он получил на концерте в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T15:00:00+03:00
2025-05-23T15:26:00+03:00
шоубиз
филипп киркоров
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Народный артист России Филипп Киркоров проходит лечение из-за осложнений после ожога, который он получил на концерте в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости директор артиста Екатерина Успенская."Он восстанавливает здоровье под наблюдением медиков: делает перевязки, проходит процедуры после ожога, который он получил на концерте в Санкт-Петербурге, начались осложнения", - сказала собеседница агентства.Ранее, 25 апреля, одна из посетительниц концерта Киркорова рассказала РИА Новости, что инцидент с пиротехникой произошел во время выступления артиста в большом концертном зале (БКЗ) "Октябрьский". По словам зрительницы, во время одной из песен, когда за спиной у Киркорова вспыхнули фейерверки, возникло впечатление, что на нем что-то загорелось, артист позднее сказал, что обжегся, и все захлопали. Как уточнила РИА Новости Успенская, концерт не был остановлен, потребовалась только смена костюма.
https://ria.ru/20250430/kirkorov-2014111955.html
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филипп киркоров
Шоубиз, Филипп Киркоров
Директор Киркорова рассказал о состоянии певца после инцидента на концерте

Киркоров проходит лечение из-за осложнений после ожога, полученного на концерте

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Народный артист России Филипп Киркоров проходит лечение из-за осложнений после ожога, который он получил на концерте в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости директор артиста Екатерина Успенская.
"Он восстанавливает здоровье под наблюдением медиков: делает перевязки, проходит процедуры после ожога, который он получил на концерте в Санкт-Петербурге, начались осложнения", - сказала собеседница агентства.
Ранее, 25 апреля, одна из посетительниц концерта Киркорова рассказала РИА Новости, что инцидент с пиротехникой произошел во время выступления артиста в большом концертном зале (БКЗ) "Октябрьский". По словам зрительницы, во время одной из песен, когда за спиной у Киркорова вспыхнули фейерверки, возникло впечатление, что на нем что-то загорелось, артист позднее сказал, что обжегся, и все захлопали. Как уточнила РИА Новости Успенская, концерт не был остановлен, потребовалась только смена костюма.
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