https://ria.ru/20250523/kirkorov-2018685840.html
Директор Киркорова рассказал о состоянии певца после инцидента на концерте
Директор Киркорова рассказал о состоянии певца после инцидента на концерте - РИА Новости, 23.05.2025
Директор Киркорова рассказал о состоянии певца после инцидента на концерте
Народный артист России Филипп Киркоров проходит лечение из-за осложнений после ожога, который он получил на концерте в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T15:00:00+03:00
2025-05-23T15:00:00+03:00
2025-05-23T15:26:00+03:00
шоубиз
филипп киркоров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922288248_0:228:3044:1940_1920x0_80_0_0_5580eee208c90a9b47b997bf76762268.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Народный артист России Филипп Киркоров проходит лечение из-за осложнений после ожога, который он получил на концерте в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости директор артиста Екатерина Успенская."Он восстанавливает здоровье под наблюдением медиков: делает перевязки, проходит процедуры после ожога, который он получил на концерте в Санкт-Петербурге, начались осложнения", - сказала собеседница агентства.Ранее, 25 апреля, одна из посетительниц концерта Киркорова рассказала РИА Новости, что инцидент с пиротехникой произошел во время выступления артиста в большом концертном зале (БКЗ) "Октябрьский". По словам зрительницы, во время одной из песен, когда за спиной у Киркорова вспыхнули фейерверки, возникло впечатление, что на нем что-то загорелось, артист позднее сказал, что обжегся, и все захлопали. Как уточнила РИА Новости Успенская, концерт не был остановлен, потребовалась только смена костюма.
https://ria.ru/20250430/kirkorov-2014111955.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922288248_274:0:3003:2047_1920x0_80_0_0_c29c9c1baf9c2873f92aae0d58faa49e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филипп киркоров
Директор Киркорова рассказал о состоянии певца после инцидента на концерте
Киркоров проходит лечение из-за осложнений после ожога, полученного на концерте