https://ria.ru/20250523/kirkorov-2018685840.html

Директор Киркорова рассказал о состоянии певца после инцидента на концерте

Директор Киркорова рассказал о состоянии певца после инцидента на концерте - РИА Новости, 23.05.2025

Директор Киркорова рассказал о состоянии певца после инцидента на концерте

Народный артист России Филипп Киркоров проходит лечение из-за осложнений после ожога, который он получил на концерте в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T15:00:00+03:00

2025-05-23T15:00:00+03:00

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шоубиз

филипп киркоров

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Народный артист России Филипп Киркоров проходит лечение из-за осложнений после ожога, который он получил на концерте в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости директор артиста Екатерина Успенская."Он восстанавливает здоровье под наблюдением медиков: делает перевязки, проходит процедуры после ожога, который он получил на концерте в Санкт-Петербурге, начались осложнения", - сказала собеседница агентства.Ранее, 25 апреля, одна из посетительниц концерта Киркорова рассказала РИА Новости, что инцидент с пиротехникой произошел во время выступления артиста в большом концертном зале (БКЗ) "Октябрьский". По словам зрительницы, во время одной из песен, когда за спиной у Киркорова вспыхнули фейерверки, возникло впечатление, что на нем что-то загорелось, артист позднее сказал, что обжегся, и все захлопали. Как уточнила РИА Новости Успенская, концерт не был остановлен, потребовалась только смена костюма.

https://ria.ru/20250430/kirkorov-2014111955.html

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филипп киркоров