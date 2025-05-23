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Пострадавшего при атаке дрона главу Курского района доставили в Москву - РИА Новости, 23.05.2025
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04:28 23.05.2025 (обновлено: 05:55 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/khinshteyn-2018569932.html
Пострадавшего при атаке дрона главу Курского района доставили в Москву
Пострадавшего при атаке дрона главу Курского района доставили в Москву - РИА Новости, 23.05.2025
Пострадавшего при атаке дрона главу Курского района доставили в Москву
Пострадавшего при атаке украинского дрона главу Беловского района Курской области Николая Волобуева ночью экстренно доставили в Москву, его готовят к операции,... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T04:28:00+03:00
2025-05-23T05:55:00+03:00
происшествия
москва
курский район
беловский район
николай волобуев
александр хинштейн
михаил мурашко
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пострадавшего при атаке украинского дрона главу Беловского района Курской области Николая Волобуева ночью экстренно доставили в Москву, его готовят к операции, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."Сегодня ночью в Москву, в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии (ЦИТО) экстренно доставили главу Беловского района Николая Волобуева. Накануне он пострадал при атаке дрона и получил серьёзные травмы. Встретили его в ЦИТО вместе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Врачи сразу направили раненого на обследование: сделали КТ, сейчас готовят к операции", - написал он в Telegram-канале.Хинштейн напомнил, что у главы Беловского района в результате удара минно-взрывная травма, перелом костей таза и руки.
https://ria.ru/20250522/putin-2018540565.html
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курский район
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происшествия, москва, курский район, беловский район, николай волобуев, александр хинштейн, михаил мурашко
Происшествия, Москва, Курский район, Беловский район, Николай Волобуев, Александр Хинштейн, Михаил Мурашко
Пострадавшего при атаке дрона главу Курского района доставили в Москву

Хинштейн: пострадавшего при атаке дрона Волобуева доставили в Москву

© Фото : Николай Волобуев/ВКонтактеНиколай Волобуев
Николай Волобуев - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото : Николай Волобуев/ВКонтакте
Николай Волобуев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пострадавшего при атаке украинского дрона главу Беловского района Курской области Николая Волобуева ночью экстренно доставили в Москву, его готовят к операции, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
"Сегодня ночью в Москву, в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии (ЦИТО) экстренно доставили главу Беловского района Николая Волобуева. Накануне он пострадал при атаке дрона и получил серьёзные травмы. Встретили его в ЦИТО вместе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Врачи сразу направили раненого на обследование: сделали КТ, сейчас готовят к операции", - написал он в Telegram-канале.
Хинштейн напомнил, что у главы Беловского района в результате удара минно-взрывная травма, перелом костей таза и руки.
Телефонный разговор Путина и главы Беловского района Курской области Волобуева - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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ПроисшествияМоскваКурский районБеловский районНиколай ВолобуевАлександр ХинштейнМихаил Мурашко
 
 
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