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Пострадавшего при атаке дрона главу Курского района доставили в Москву
Пострадавшего при атаке дрона главу Курского района доставили в Москву - РИА Новости, 23.05.2025
Пострадавшего при атаке дрона главу Курского района доставили в Москву
Пострадавшего при атаке украинского дрона главу Беловского района Курской области Николая Волобуева ночью экстренно доставили в Москву, его готовят к операции,... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T04:28:00+03:00
2025-05-23T04:28:00+03:00
2025-05-23T05:55:00+03:00
происшествия
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николай волобуев
александр хинштейн
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пострадавшего при атаке украинского дрона главу Беловского района Курской области Николая Волобуева ночью экстренно доставили в Москву, его готовят к операции, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."Сегодня ночью в Москву, в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии (ЦИТО) экстренно доставили главу Беловского района Николая Волобуева. Накануне он пострадал при атаке дрона и получил серьёзные травмы. Встретили его в ЦИТО вместе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Врачи сразу направили раненого на обследование: сделали КТ, сейчас готовят к операции", - написал он в Telegram-канале.Хинштейн напомнил, что у главы Беловского района в результате удара минно-взрывная травма, перелом костей таза и руки.
https://ria.ru/20250522/putin-2018540565.html
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происшествия, москва, курский район, беловский район, николай волобуев, александр хинштейн, михаил мурашко
Происшествия, Москва, Курский район, Беловский район, Николай Волобуев, Александр Хинштейн, Михаил Мурашко
Пострадавшего при атаке дрона главу Курского района доставили в Москву
Хинштейн: пострадавшего при атаке дрона Волобуева доставили в Москву