https://ria.ru/20250523/khinshteyn-2018569932.html

Пострадавшего при атаке дрона главу Курского района доставили в Москву

Пострадавшего при атаке дрона главу Курского района доставили в Москву - РИА Новости, 23.05.2025

Пострадавшего при атаке дрона главу Курского района доставили в Москву

Пострадавшего при атаке украинского дрона главу Беловского района Курской области Николая Волобуева ночью экстренно доставили в Москву, его готовят к операции,... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T04:28:00+03:00

2025-05-23T04:28:00+03:00

2025-05-23T05:55:00+03:00

происшествия

москва

курский район

беловский район

николай волобуев

александр хинштейн

михаил мурашко

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пострадавшего при атаке украинского дрона главу Беловского района Курской области Николая Волобуева ночью экстренно доставили в Москву, его готовят к операции, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."Сегодня ночью в Москву, в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии (ЦИТО) экстренно доставили главу Беловского района Николая Волобуева. Накануне он пострадал при атаке дрона и получил серьёзные травмы. Встретили его в ЦИТО вместе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Врачи сразу направили раненого на обследование: сделали КТ, сейчас готовят к операции", - написал он в Telegram-канале.Хинштейн напомнил, что у главы Беловского района в результате удара минно-взрывная травма, перелом костей таза и руки.

https://ria.ru/20250522/putin-2018540565.html

москва

курский район

беловский район

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