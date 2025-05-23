Келин прокомментировал разработку Великобританией нового оружия
Келин: разработка Лондоном нового оружия ударит по контролю над вооружениями
© AP Photo / Ronald ZakАндрей Келин
© AP Photo / Ronald Zak
Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 23 мая - РИА Новости. Совместная разработка Британией и Германией нового высокоточного оружия дальностью действия более 2 тысяч километров станет очередным ударом по режиму контроля над вооружениями после разрушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин.
Министерство обороны Великобритании 15 мая объявило о планах совместного с Германией создания высокоточного оружия дальностью действия более 2 тысяч километров. Отмечалось, что новое оружие будет предназначено "для усиления сдерживающих способностей НАТО". В июле 2024 года британская пресса сообщила, что Лондон обсуждает возможность совместной с Берлином разработки ракет, дальность которых будет достигать 3,2 тысячи километров. Предполагается, что эти ракеты в будущем смогут заменить американские крылатые ракеты на территории Германии.
"Планы совместной разработки британско-германских ударных систем дальностью свыше 2 тысяч километров были озвучены во время двухсторонних консультаций в Берлине 15 мая. Это часть новой волны милитаризации Европы под предлогом угрозы со стороны России. Это еще один удар по режиму, который был установлен 30 лет назад Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Этот договор был разрушен американцами", - сказал Келин.
В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля 2019 года президент России подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года договор прекратил свое действие. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. При этом в Москве отмечали, что у РФ есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами, а обвинения в адрес Москвы в нарушении ДРСМД голословны.
"Когда эти ракеты были запрещены, безопасность Европы в целом была на значительно более высоком уровне. Теперь, к сожалению, еще один удар будет нанесен европейцами", - подчеркнул посол.
Посол России предупредил Британию об ответных шагах
23 апреля, 15:04