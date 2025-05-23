Рейтинг@Mail.ru
Москва будет добиваться информации по делу Скрипалей, заявил Келин - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:33 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/kelin-2018572676.html
Москва будет добиваться информации по делу Скрипалей, заявил Келин
Москва будет добиваться информации по делу Скрипалей, заявил Келин - РИА Новости, 23.05.2025
Москва будет добиваться информации по делу Скрипалей, заявил Келин
Россия продолжит добиваться от Великобритании достоверных сведений по делу Сергея и Юлии Скрипалей и пытается убедиться в отсутствии их принуждения со стороны... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T05:33:00+03:00
2025-05-23T05:33:00+03:00
россия
великобритания
солсбери
сергей скрипаль
андрей келин
сергей лавров
главное разведывательное управление рф
скотленд-ярд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104378/14/1043781489_0:511:2640:1996_1920x0_80_0_0_c414cc0913304c504580c2f1b1f09029.jpg
ЛОНДОН, 23 мая - РИА Новости. Россия продолжит добиваться от Великобритании достоверных сведений по делу Сергея и Юлии Скрипалей и пытается убедиться в отсутствии их принуждения со стороны британских властей, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Великобритании Андрей Келин. В прошлом году в Великобритании прошли открытые слушания по делу о гибели в 2018 году гражданки Великобритании Дон Стерджес. На этом фоне британские СМИ сообщили, что Сергей и Юлия Скрипали якобы не хотят появляться на слушании в Великобритании по делу отравления в Солсбери, так как беспокоятся за свою безопасность. Келин отметил, что Скрипали могли бы принять участие в расследовании о гибели Стерджес, но им не дали этого сделать под надуманным предлогом. "Мы будем продолжать добиваться от Лондона достоверных сведений на этот счет, чтобы убедиться напрямую в отсутствии какого-либо принуждения. Мы также будем настаивать, чтобы британское правительство раскрыло факты о произошедшем в Солсбери. Это было очевидной провокацией, с которой началось стремительное ухудшение отношений между нашими странами", - заявил Келин. В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей - британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули – выжил. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
https://ria.ru/20250523/skripali-2018569352.html
https://ria.ru/20250523/skripal-2018567121.html
россия
великобритания
солсбери
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104378/14/1043781489_0:263:2640:2243_1920x0_80_0_0_60a400c110b0012ad20ac06ae886f44e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, великобритания, солсбери, сергей скрипаль, андрей келин, сергей лавров, главное разведывательное управление рф, скотленд-ярд, форин-офис
Россия, Великобритания, Солсбери, Сергей Скрипаль, Андрей Келин, Сергей Лавров, Главное разведывательное управление РФ, Скотленд-Ярд, Форин-офис
Москва будет добиваться информации по делу Скрипалей, заявил Келин

Посол Келин: Москва будет добиваться от Лондона информации по делу Скрипалей

© AP Photo / Ronald ZakАндрей Келин
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Ronald Zak
Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 23 мая - РИА Новости. Россия продолжит добиваться от Великобритании достоверных сведений по делу Сергея и Юлии Скрипалей и пытается убедиться в отсутствии их принуждения со стороны британских властей, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
В прошлом году в Великобритании прошли открытые слушания по делу о гибели в 2018 году гражданки Великобритании Дон Стерджес. На этом фоне британские СМИ сообщили, что Сергей и Юлия Скрипали якобы не хотят появляться на слушании в Великобритании по делу отравления в Солсбери, так как беспокоятся за свою безопасность.
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Скрипалям не дали участвовать в расследовании гибели Стерджес, заявил Келин
04:06
Келин отметил, что Скрипали могли бы принять участие в расследовании о гибели Стерджес, но им не дали этого сделать под надуманным предлогом.
"Мы будем продолжать добиваться от Лондона достоверных сведений на этот счет, чтобы убедиться напрямую в отсутствии какого-либо принуждения. Мы также будем настаивать, чтобы британское правительство раскрыло факты о произошедшем в Солсбери. Это было очевидной провокацией, с которой началось стремительное ухудшение отношений между нашими странами", - заявил Келин.
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей - британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули – выжил.
Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Лондон скрывает информацию о местонахождении Скрипалей, заявил посол России
03:05
 
РоссияВеликобританияСолсбериСергей СкрипальАндрей КелинСергей ЛавровГлавное разведывательное управление РФСкотленд-ЯрдФорин-офис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала