Москва будет добиваться информации по делу Скрипалей, заявил Келин
Посол Келин: Москва будет добиваться от Лондона информации по делу Скрипалей
© AP Photo / Ronald ZakАндрей Келин
© AP Photo / Ronald Zak
Андрей Келин. Архивное фото
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ЛОНДОН, 23 мая - РИА Новости. Россия продолжит добиваться от Великобритании достоверных сведений по делу Сергея и Юлии Скрипалей и пытается убедиться в отсутствии их принуждения со стороны британских властей, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
В прошлом году в Великобритании прошли открытые слушания по делу о гибели в 2018 году гражданки Великобритании Дон Стерджес. На этом фоне британские СМИ сообщили, что Сергей и Юлия Скрипали якобы не хотят появляться на слушании в Великобритании по делу отравления в Солсбери, так как беспокоятся за свою безопасность.
Келин отметил, что Скрипали могли бы принять участие в расследовании о гибели Стерджес, но им не дали этого сделать под надуманным предлогом.
"Мы будем продолжать добиваться от Лондона достоверных сведений на этот счет, чтобы убедиться напрямую в отсутствии какого-либо принуждения. Мы также будем настаивать, чтобы британское правительство раскрыло факты о произошедшем в Солсбери. Это было очевидной провокацией, с которой началось стремительное ухудшение отношений между нашими странами", - заявил Келин.
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей - британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули – выжил.
Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.