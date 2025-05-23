https://ria.ru/20250523/kazan-2018634011.html

Макеты полицейских у банкоматов предупреждают казанцев о мошенниках

Макеты полицейских у банкоматов предупреждают казанцев о мошенниках - РИА Новости, 23.05.2025

Макеты полицейских у банкоматов предупреждают казанцев о мошенниках

Макеты полицейских в полный рост с призывами быть бдительными и не поддаваться на уговоры мошенников установили у банкоматов в Казани, сообщает республиканское... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T12:50:00+03:00

2025-05-23T12:50:00+03:00

2025-05-23T17:03:00+03:00

республика татарстан

казань

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

банкоматы

полиция

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КАЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Макеты полицейских в полный рост с призывами быть бдительными и не поддаваться на уговоры мошенников установили у банкоматов в Казани, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа". "В столице Татарстана установили макеты полицейских в полный рост возле банкоматов в торговых центрах и отделениях банков. Надпись в руках ростовой фигуры, изображающей сотрудника полиции, призывает быть бдительными и не поддаваться на уговоры мошенников", - говорится в сообщении. Цель акции - остановить человека, находящегося под психологическим давлением мошенников, переключить его внимание и таким образом помочь не поддаться обману. Ежедневно люди теряют свои сбережения, а иногда и имущество, переводя деньги на "безопасный счет". В среднем у жителей Татарстана путем дистанционного мошенничества в день похищается порядка 15 миллионов рублей. Макеты полицейских у банкоматов появятся на 23 улицах Казани, а также в других населенных пунктах республики. Такие "правоохранители" предупреждают жителей о том, что сотрудники полиции, ФСБ, прокуратуры, банков никогда не обсуждают состояние счетов по телефону, что "безопасных счетов" не существует, а данные банковской карты, коды из СМС, пароли нельзя никому сообщать. По данным правоохранительных органов, в 2024 году количество мошенничеств в Татарстане возросло на 2,4%. У жителей республики похитили около 5,7 миллиарда рублей. В 2023 году эта сумма составляла 4,4 миллиарда рублей. По информации МВД по Татарстану, раскрываемость преступлений, связанных с телефонным мошенничеством, в прошлом году составила 7-8%, а раскрытие краж с банковских счетов - 25,9%. Согласно данным ВЦИОМ от 2024 года, 67% россиян признались, что за последние полгода-год получали фейковые звонки, тогда как еще в 2021 году о таком опыте могли рассказать чуть больше половины россиян.

https://ria.ru/20250520/samozanyatye-2018108926.html

https://ria.ru/20250520/tatarstan-2017984940.html

казань

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

казань, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), банкоматы, полиция