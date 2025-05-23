https://ria.ru/20250523/kanalizatsiya-2018682665.html

В Москве трое рабочих пострадали при работах в канализационном колодце

В Москве трое рабочих пострадали при работах в канализационном колодце - РИА Новости, 23.05.2025

В Москве трое рабочих пострадали при работах в канализационном колодце

Трое рабочих пострадали, по предварительной информации, при проведении работ в канализационном колодце с сильной загазованностью на северо-востоке Москвы,... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T14:52:00+03:00

2025-05-23T14:52:00+03:00

2025-05-23T14:52:00+03:00

происшествия

жкх

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Трое рабочих пострадали, по предварительной информации, при проведении работ в канализационном колодце с сильной загазованностью на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "При проведении работ в канализационном колодце на улице Сельскохозяйственная почувствовали себя плохо трое рабочих", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, причиной отравления людей стала сильная загазованность колодца. "Двое сумели самостоятельно покинуть колодец, находятся в скорой помощи. Третьего достали без сознания, врачи проводят реанимационные мероприятия", - добавил собеседник агентства. Сообщение о происшествии в коллекторе поступило в 11.25. Рабочие проводили демонтаж водосточных труб на глубине три метра. Обстоятельства ЧП и состояние пострадавших уточняются, также отметил он.

https://ria.ru/20250209/habarovsk-1998250037.html

https://ria.ru/20250513/prokuratura--2016645770.html

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происшествия, жкх, москва