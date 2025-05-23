https://ria.ru/20250523/kamchatka-2018604894.html
На Камчатке арестовали чиновника за взятку
На Камчатке арестовали чиновника за взятку - РИА Новости, 23.05.2025
На Камчатке арестовали чиновника за взятку
Суд на Камчатке арестовал на два месяца по подозрению в получении взятки заместителя начальника отдела Приморского межрегионального управления... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T11:02:00+03:00
2025-05-23T11:02:00+03:00
2025-05-23T12:45:00+03:00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая – РИА Новости. Суд на Камчатке арестовал на два месяца по подозрению в получении взятки заместителя начальника отдела Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, сообщает пресс-служба дальневосточной транспортной прокуратуры. "Заместитель начальника отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте Приморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору заключен под стражу сроком на два месяца. В период с января по август 2024 года он получил от предпринимателя четыре миллиона рублей в качестве взятки", - говорится в сообщении. По версии следствия, таким образом бизнесмен пытался откупиться от контрольных мероприятий со стороны Россельхознадзора. Следственным управлением СК России по Камчатскому краю в отношении чиновника Россельхознадзора возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере), в отношении бизнесмена по части 5 статьи 291 УК РФ (Дача взятки в особо крупном размере).
https://ria.ru/20250522/rassledovanie-2018396894.html
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происшествия, россия, камчатка, камчатский край, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Камчатка, Камчатский край, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
На Камчатке арестовали чиновника за взятку
На Камчатке арестовали чиновника Россельхознадзора по подозрению во взятке