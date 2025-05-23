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Под Калининградом школьный автобус попал в ДТП - РИА Новости, 23.05.2025
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14:41 23.05.2025 (обновлено: 14:47 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/kaliningrad-2018677320.html
Под Калининградом школьный автобус попал в ДТП
Под Калининградом школьный автобус попал в ДТП - РИА Новости, 23.05.2025
Под Калининградом школьный автобус попал в ДТП
Школьный автобус, в котором находилось 28 детей, попал в ДТП в Нестеровском районе под Калининградом, никто из пассажиров не пострадал, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T14:41:00+03:00
2025-05-23T14:47:00+03:00
происшествия
нестеровский район
калининград
opel astra
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КАЛИНИНГРАД, 23 мая - РИА Новости. Школьный автобус, в котором находилось 28 детей, попал в ДТП в Нестеровском районе под Калининградом, никто из пассажиров не пострадал, сообщает пресс-служба региональной госавтоинспекции. &quot;По предварительным данным, 23.05.2025 в 08.10 (9.10 мск) водитель школьного автобуса, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю Opel, двигавшемуся по главной дороге, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. В момент ДТП в салоне автобуса находилось 28 детей, никто из них не пострадал&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что автобус, предназначенный для перевозки детей, не оснащен видеорегистратором. На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250123/avtobus-1995139445.html
нестеровский район
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происшествия, нестеровский район, калининград, opel astra
Происшествия, Нестеровский район, Калининград, Opel Astra
Под Калининградом школьный автобус попал в ДТП

Под Калининградом школьный автобус попал в ДТП, пострадавших нет

© Госавтоинспекция 39/TelegramМесто ДТП с участием школьного автобуса под Калининградом. 23 мая 2025
Место ДТП с участием школьного автобуса под Калининградом. 23 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Госавтоинспекция 39/Telegram
Место ДТП с участием школьного автобуса под Калининградом. 23 мая 2025
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КАЛИНИНГРАД, 23 мая - РИА Новости. Школьный автобус, в котором находилось 28 детей, попал в ДТП в Нестеровском районе под Калининградом, никто из пассажиров не пострадал, сообщает пресс-служба региональной госавтоинспекции.
«

"По предварительным данным, 23.05.2025 в 08.10 (9.10 мск) водитель школьного автобуса, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю Opel, двигавшемуся по главной дороге, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. В момент ДТП в салоне автобуса находилось 28 детей, никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автобус, предназначенный для перевозки детей, не оснащен видеорегистратором.
На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияНестеровский районКалининградOpel Astra
 
 
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