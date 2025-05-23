Под Калининградом школьный автобус попал в ДТП
Под Калининградом школьный автобус попал в ДТП, пострадавших нет
© Госавтоинспекция 39/TelegramМесто ДТП с участием школьного автобуса под Калининградом. 23 мая 2025
Место ДТП с участием школьного автобуса под Калининградом. 23 мая 2025
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КАЛИНИНГРАД, 23 мая - РИА Новости. Школьный автобус, в котором находилось 28 детей, попал в ДТП в Нестеровском районе под Калининградом, никто из пассажиров не пострадал, сообщает пресс-служба региональной госавтоинспекции.
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"По предварительным данным, 23.05.2025 в 08.10 (9.10 мск) водитель школьного автобуса, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю Opel, двигавшемуся по главной дороге, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. В момент ДТП в салоне автобуса находилось 28 детей, никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что автобус, предназначенный для перевозки детей, не оснащен видеорегистратором.
На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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23 января, 15:02