https://ria.ru/20250523/kaliningrad-2018677320.html

Под Калининградом школьный автобус попал в ДТП

Под Калининградом школьный автобус попал в ДТП - РИА Новости, 23.05.2025

Под Калининградом школьный автобус попал в ДТП

Школьный автобус, в котором находилось 28 детей, попал в ДТП в Нестеровском районе под Калининградом, никто из пассажиров не пострадал, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T14:41:00+03:00

2025-05-23T14:41:00+03:00

2025-05-23T14:47:00+03:00

происшествия

нестеровский район

калининград

opel astra

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КАЛИНИНГРАД, 23 мая - РИА Новости. Школьный автобус, в котором находилось 28 детей, попал в ДТП в Нестеровском районе под Калининградом, никто из пассажиров не пострадал, сообщает пресс-служба региональной госавтоинспекции. "По предварительным данным, 23.05.2025 в 08.10 (9.10 мск) водитель школьного автобуса, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю Opel, двигавшемуся по главной дороге, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. В момент ДТП в салоне автобуса находилось 28 детей, никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.Отмечается, что автобус, предназначенный для перевозки детей, не оснащен видеорегистратором. На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250123/avtobus-1995139445.html

нестеровский район

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нестеровский район, калининград, opel astra