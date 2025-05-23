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В Калининграде задержали россиянина, готовившего теракт на 9 Мая - РИА Новости, 23.05.2025
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09:46 23.05.2025 (обновлено: 10:41 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/kaliningrad-2018587967.html
В Калининграде задержали россиянина, готовившего теракт на 9 Мая
В Калининграде задержали россиянина, готовившего теракт на 9 Мая - РИА Новости, 23.05.2025
В Калининграде задержали россиянина, готовившего теракт на 9 Мая
В Калининграде задержали россиянина, по заданию украинского куратора готовившего к 9 Мая взрыв на маршруте следования парадной колонны военнослужащих, сообщил... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T09:46:00+03:00
2025-05-23T10:41:00+03:00
происшествия
россия
калининград
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Калининграде задержали россиянина, по заданию украинского куратора готовившего к 9 Мая взрыв на маршруте следования парадной колонны военнослужащих, сообщил ЦОС ФСБ. &quot;ФСБ в Калининграде задержан гражданин России, 2000 года рождения, добровольно вступивший в запрещенную в России террористическую организацию и планировавший совершение теракта в период празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне&quot;, — уточнили в спецслужбе.Злоумышленник, получив через Telegram задание от украинского куратора, готовил подрыв на маршруте следования парадной колонны военнослужащих. В ФСБ отметили, что это подтверждает его переписка с членом террористической структуры. Из-за инцидента возбудили уголовное дело по статьям о содействии террористической и диверсионной деятельности. Фигуранта заключили под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.ФСБ также опубликовала видео задержания и допроса злоумышленника. На кадрах он признался в сотрудничестве с противником."Сообщил (куратор. — Прим. ред.), что необходимо осуществить установку с тайника взрывного устройства, за что обещал 205 тысяч долларов", — сказал задержанный.По его словам, он получил задание совершить разведку репетиции парада Победы в Калининграде и 5 мая сделал фотографии мест скопления людей и военной техники, за что получил 150 долларов через криптокошелек.
https://ria.ru/20250522/ukraina-2018474360.html
https://ria.ru/20250522/zaderzhanie-2018428050.html
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Задержание и допрос россиянина, который по заказу украинских спецслужб готовил теракт
Гражданин России, готовивший теракт в Калининграде, рассказал, что за установку бомбы украинский куратор обещал ему $205 тысяч. Получить он, согласно показаниям, успел только $150 через криптокошелек.
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происшествия, россия, калининград, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram
Происшествия, Россия, Калининград, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram
В Калининграде задержали россиянина, готовившего теракт на 9 Мая

ФСБ задержала в Калининграде россиянина, готовившего теракт к 9 Мая

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Калининграде задержали россиянина, по заданию украинского куратора готовившего к 9 Мая взрыв на маршруте следования парадной колонны военнослужащих, сообщил ЦОС ФСБ.
«

"ФСБ в Калининграде задержан гражданин России, 2000 года рождения, добровольно вступивший в запрещенную в России террористическую организацию и планировавший совершение теракта в период празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", — уточнили в спецслужбе.

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Злоумышленник, получив через Telegram задание от украинского куратора, готовил подрыв на маршруте следования парадной колонны военнослужащих. В ФСБ отметили, что это подтверждает его переписка с членом террористической структуры.
Из-за инцидента возбудили уголовное дело по статьям о содействии террористической и диверсионной деятельности.
Фигуранта заключили под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
ФСБ также опубликовала видео задержания и допроса злоумышленника. На кадрах он признался в сотрудничестве с противником.
«
"Сообщил (куратор. — Прим. ред.), что необходимо осуществить установку с тайника взрывного устройства, за что обещал 205 тысяч долларов", — сказал задержанный.
По его словам, он получил задание совершить разведку репетиции парада Победы в Калининграде и 5 мая сделал фотографии мест скопления людей и военной техники, за что получил 150 долларов через криптокошелек.
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