https://ria.ru/20250523/kaliningrad-2018587967.html
В Калининграде задержали россиянина, готовившего теракт на 9 Мая
В Калининграде задержали россиянина, готовившего теракт на 9 Мая - РИА Новости, 23.05.2025
В Калининграде задержали россиянина, готовившего теракт на 9 Мая
В Калининграде задержали россиянина, по заданию украинского куратора готовившего к 9 Мая взрыв на маршруте следования парадной колонны военнослужащих, сообщил... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T09:46:00+03:00
2025-05-23T09:46:00+03:00
2025-05-23T10:41:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Калининграде задержали россиянина, по заданию украинского куратора готовившего к 9 Мая взрыв на маршруте следования парадной колонны военнослужащих, сообщил ЦОС ФСБ. "ФСБ в Калининграде задержан гражданин России, 2000 года рождения, добровольно вступивший в запрещенную в России террористическую организацию и планировавший совершение теракта в период празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", — уточнили в спецслужбе.Злоумышленник, получив через Telegram задание от украинского куратора, готовил подрыв на маршруте следования парадной колонны военнослужащих. В ФСБ отметили, что это подтверждает его переписка с членом террористической структуры. Из-за инцидента возбудили уголовное дело по статьям о содействии террористической и диверсионной деятельности. Фигуранта заключили под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.ФСБ также опубликовала видео задержания и допроса злоумышленника. На кадрах он признался в сотрудничестве с противником."Сообщил (куратор. — Прим. ред.), что необходимо осуществить установку с тайника взрывного устройства, за что обещал 205 тысяч долларов", — сказал задержанный.По его словам, он получил задание совершить разведку репетиции парада Победы в Калининграде и 5 мая сделал фотографии мест скопления людей и военной техники, за что получил 150 долларов через криптокошелек.
https://ria.ru/20250522/ukraina-2018474360.html
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Задержание и допрос россиянина, который по заказу украинских спецслужб готовил теракт
Гражданин России, готовивший теракт в Калининграде, рассказал, что за установку бомбы украинский куратор обещал ему $205 тысяч. Получить он, согласно показаниям, успел только $150 через криптокошелек.
2025-05-23T09:46
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РИА Новости
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происшествия, россия, калининград, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram
Происшествия, Россия, Калининград, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram
В Калининграде задержали россиянина, готовившего теракт на 9 Мая
ФСБ задержала в Калининграде россиянина, готовившего теракт к 9 Мая