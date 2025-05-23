https://ria.ru/20250523/kaliningrad-2018587967.html

В Калининграде задержали россиянина, готовившего теракт на 9 Мая

В Калининграде задержали россиянина, готовившего теракт на 9 Мая - РИА Новости, 23.05.2025

В Калининграде задержали россиянина, готовившего теракт на 9 Мая

В Калининграде задержали россиянина, по заданию украинского куратора готовившего к 9 Мая взрыв на маршруте следования парадной колонны военнослужащих, сообщил... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T09:46:00+03:00

2025-05-23T09:46:00+03:00

2025-05-23T10:41:00+03:00

происшествия

россия

калининград

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Калининграде задержали россиянина, по заданию украинского куратора готовившего к 9 Мая взрыв на маршруте следования парадной колонны военнослужащих, сообщил ЦОС ФСБ. "ФСБ в Калининграде задержан гражданин России, 2000 года рождения, добровольно вступивший в запрещенную в России террористическую организацию и планировавший совершение теракта в период празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", — уточнили в спецслужбе.Злоумышленник, получив через Telegram задание от украинского куратора, готовил подрыв на маршруте следования парадной колонны военнослужащих. В ФСБ отметили, что это подтверждает его переписка с членом террористической структуры. Из-за инцидента возбудили уголовное дело по статьям о содействии террористической и диверсионной деятельности. Фигуранта заключили под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.ФСБ также опубликовала видео задержания и допроса злоумышленника. На кадрах он признался в сотрудничестве с противником."Сообщил (куратор. — Прим. ред.), что необходимо осуществить установку с тайника взрывного устройства, за что обещал 205 тысяч долларов", — сказал задержанный.По его словам, он получил задание совершить разведку репетиции парада Победы в Калининграде и 5 мая сделал фотографии мест скопления людей и военной техники, за что получил 150 долларов через криптокошелек.

https://ria.ru/20250522/ukraina-2018474360.html

https://ria.ru/20250522/zaderzhanie-2018428050.html

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Задержание и допрос россиянина, который по заказу украинских спецслужб готовил теракт Гражданин России, готовивший теракт в Калининграде, рассказал, что за установку бомбы украинский куратор обещал ему $205 тысяч. Получить он, согласно показаниям, успел только $150 через криптокошелек. 2025-05-23T09:46 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, калининград, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram