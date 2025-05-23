https://ria.ru/20250523/izrail-2018603644.html

Израиль нанес удары более чем по 75 объектам в Газе

Израиль нанес удары более чем по 75 объектам в Газе - РИА Новости, 23.05.2025

Израиль нанес удары более чем по 75 объектам в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за сутки нанесла удары более чем по 75 объектам палестинских радикалов в секторе Газа. РИА Новости, 23.05.2025

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за сутки нанесла удары более чем по 75 объектам палестинских радикалов в секторе Газа. "ВВС Израиля нанесли удары более чем по 75 террористическим объектам в секторе Газа. Среди атакованных целей были террористы, пусковые установки, военные комплексы, склады оружия и другие объекты террористической инфраструктуры", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ. В апреле переговоры по сектору Газа через посредников в лице Катара и Египта зашли в очередной тупик, так как конфликтующие стороны не смогли согласовать новое соглашение на базе предложений американского спецпосланника Стива Уиткоффа. Схема Уиткоффа, которая заключается в продлении прекращения огня в обмен на освобождение некоторого числа живых заложников, была принята Израилем и отвергнута движением ХАМАС, которое заинтересовано в гарантиях со стороны Израиля о полном прекращении войны и выводе войск из анклава. Армия обороны Израиля 18 мая приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Операция предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям боевиков. По словам военных, отличием этой операции от предыдущих станет удержание территорий, что не позволит боевикам палестинского движения ХАМАС возвращаться в места, куда они могли вернуться ранее.

https://ria.ru/20250522/oon-2018548231.html

https://ria.ru/20250522/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, катар, египет, стив уиткофф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году