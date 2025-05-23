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Иран надеется на прогресс в переговорах с Россией - РИА Новости, 23.05.2025
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18:51 23.05.2025 (обновлено: 19:01 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/iran-2018759896.html
Иран надеется на прогресс в переговорах с Россией
Иран надеется на прогресс в переговорах с Россией - РИА Новости, 23.05.2025
Иран надеется на прогресс в переговорах с Россией
Иран надеется за один-два следующих раунда переговоров достичь прогресса с США, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T18:51:00+03:00
2025-05-23T19:01:00+03:00
в мире
иран
россия
сша
аббас аракчи
дональд трамп
обострение отношений сша и ирана
стив уиткофф
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ТЕГЕРАН, 23 мая – РИА Новости. Иран надеется за один-два следующих раунда переговоров достичь прогресса с США, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.Пятый раунд переговоров прошел на фоне растущих разногласий США и Ирана вокруг возможного соглашения по иранской ядерной программе. Противоречия обострились после того, как спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф заявил, что руководство в Вашингтоне добиваются полного прекращения обогащения урана исламской республикой."Надеюсь, что через одно-два последующих заседания с учетом лучшего понимания позиций Ирана мы сможем достичь механизмов, которые стали бы прогрессивными в переговорах. Мы пока не дошли до этого, но в то же время ситуация небезнадежна", - сказал Аракчи в эфире иранского телевидения.Ранее Иран и США провели четыре раунда непрямых переговоров. Последний из них прошел 11 мая в Омане. Аракчи по его итогам сообщил, что позиции сторон сблизились, а в переговорном процессе "наблюдается прогресс", при этом он подчеркнул, что власти в Тегеране готовы скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с Соединенными Штатами, но полностью отказываться от обогащения не собираются.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республикой. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против властей в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250523/iran-2018674687.html
https://ria.ru/20250523/glava-2018560645.html
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в мире, иран, россия, сша, аббас аракчи, дональд трамп, обострение отношений сша и ирана, стив уиткофф
В мире, Иран, Россия, США, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Обострение отношений США и Ирана, Стив Уиткофф
Иран надеется на прогресс в переговорах с Россией

Глава МИД Ирана надеется за 1-2 раунда достичь прогресса в переговорах с США

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 мая – РИА Новости. Иран надеется за один-два следующих раунда переговоров достичь прогресса с США, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.
Пятый раунд переговоров прошел на фоне растущих разногласий США и Ирана вокруг возможного соглашения по иранской ядерной программе. Противоречия обострились после того, как спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф заявил, что руководство в Вашингтоне добиваются полного прекращения обогащения урана исламской республикой.
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"Надеюсь, что через одно-два последующих заседания с учетом лучшего понимания позиций Ирана мы сможем достичь механизмов, которые стали бы прогрессивными в переговорах. Мы пока не дошли до этого, но в то же время ситуация небезнадежна", - сказал Аракчи в эфире иранского телевидения.
Ранее Иран и США провели четыре раунда непрямых переговоров. Последний из них прошел 11 мая в Омане. Аракчи по его итогам сообщил, что позиции сторон сблизились, а в переговорном процессе "наблюдается прогресс", при этом он подчеркнул, что власти в Тегеране готовы скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с Соединенными Штатами, но полностью отказываться от обогащения не собираются.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республикой. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против властей в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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В миреИранРоссияСШААббас АракчиДональд ТрампОбострение отношений США и ИранаСтив Уиткофф
 
 
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