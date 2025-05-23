Иран надеется на прогресс в переговорах с Россией
Глава МИД Ирана надеется за 1-2 раунда достичь прогресса в переговорах с США
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 мая – РИА Новости. Иран надеется за один-два следующих раунда переговоров достичь прогресса с США, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.
Пятый раунд переговоров прошел на фоне растущих разногласий США и Ирана вокруг возможного соглашения по иранской ядерной программе. Противоречия обострились после того, как спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф заявил, что руководство в Вашингтоне добиваются полного прекращения обогащения урана исламской республикой.
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"Надеюсь, что через одно-два последующих заседания с учетом лучшего понимания позиций Ирана мы сможем достичь механизмов, которые стали бы прогрессивными в переговорах. Мы пока не дошли до этого, но в то же время ситуация небезнадежна", - сказал Аракчи в эфире иранского телевидения.
Ранее Иран и США провели четыре раунда непрямых переговоров. Последний из них прошел 11 мая в Омане. Аракчи по его итогам сообщил, что позиции сторон сблизились, а в переговорном процессе "наблюдается прогресс", при этом он подчеркнул, что власти в Тегеране готовы скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с Соединенными Штатами, но полностью отказываться от обогащения не собираются.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республикой. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против властей в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.