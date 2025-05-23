https://ria.ru/20250523/iran-2018759896.html

Иран надеется на прогресс в переговорах с Россией

Иран надеется на прогресс в переговорах с Россией - РИА Новости, 23.05.2025

Иран надеется на прогресс в переговорах с Россией

Иран надеется за один-два следующих раунда переговоров достичь прогресса с США, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T18:51:00+03:00

2025-05-23T18:51:00+03:00

2025-05-23T19:01:00+03:00

в мире

иран

россия

сша

аббас аракчи

дональд трамп

обострение отношений сша и ирана

стив уиткофф

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ТЕГЕРАН, 23 мая – РИА Новости. Иран надеется за один-два следующих раунда переговоров достичь прогресса с США, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.Пятый раунд переговоров прошел на фоне растущих разногласий США и Ирана вокруг возможного соглашения по иранской ядерной программе. Противоречия обострились после того, как спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф заявил, что руководство в Вашингтоне добиваются полного прекращения обогащения урана исламской республикой."Надеюсь, что через одно-два последующих заседания с учетом лучшего понимания позиций Ирана мы сможем достичь механизмов, которые стали бы прогрессивными в переговорах. Мы пока не дошли до этого, но в то же время ситуация небезнадежна", - сказал Аракчи в эфире иранского телевидения.Ранее Иран и США провели четыре раунда непрямых переговоров. Последний из них прошел 11 мая в Омане. Аракчи по его итогам сообщил, что позиции сторон сблизились, а в переговорном процессе "наблюдается прогресс", при этом он подчеркнул, что власти в Тегеране готовы скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с Соединенными Штатами, но полностью отказываться от обогащения не собираются.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республикой. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против властей в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250523/iran-2018674687.html

https://ria.ru/20250523/glava-2018560645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, россия, сша, аббас аракчи, дональд трамп, обострение отношений сша и ирана, стив уиткофф