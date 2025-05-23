СМИ: начался пятый раунд переговоров между Ираном и США
Tasnim: в Риме начался пятый раунд переговоров Ирана и США по ядерной программе
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 мая – РИА Новости. Пятый раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе начался в Риме, передает иранское госагентство Tasnim.
"В Риме при посредничестве Омана начался пятый раунд непрямых переговоров между Ираном и США во главе с министром иностранных дел Аббасом Аракчи и спецпосланником президента США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом", - говорится в сообщении.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ответ на это выразил сомнение в возможности достижения сделки, отметив, что требование Вашингтона - это ошибка. МИД Ирана в свою очередь заявил, что стороны не достигнут соглашения, если американская сторона будет настаивать на отказе Ирана от технологии обогащения.
При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.
Несмотря на разногласия Вашингтон заявил, что верит в успех переговоров с Ираном. США в переговорах стремятся не допустить появление у Ирана ядерного оружия (хотя власти Ирана опровергали такие планы), Тегеран - отмены санкций со стороны США.
Первый раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном прошел в Омане 12 апреля. Второй раунд состоялся в Риме 19 апреля. Третий и четвертый раунды прошли снова в оманской столице Маскате 26 апреля и 11 мая соответственно. Иранскую сторону на переговорах представляет глава МИД Аббас Аракчи, а американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.