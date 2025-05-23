https://ria.ru/20250523/iran-2018688586.html

СМИ: начался пятый раунд переговоров между Ираном и США

СМИ: начался пятый раунд переговоров между Ираном и США - РИА Новости, 23.05.2025

СМИ: начался пятый раунд переговоров между Ираном и США

Пятый раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе начался в Риме, передает иранское госагентство Tasnim. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T15:06:00+03:00

2025-05-23T15:06:00+03:00

2025-05-23T15:24:00+03:00

в мире

иран

сша

вашингтон (штат)

стив уиткофф

аббас аракчи

али хаменеи

обострение отношений сша и ирана

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ТЕГЕРАН, 23 мая – РИА Новости. Пятый раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе начался в Риме, передает иранское госагентство Tasnim. "В Риме при посредничестве Омана начался пятый раунд непрямых переговоров между Ираном и США во главе с министром иностранных дел Аббасом Аракчи и спецпосланником президента США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом", - говорится в сообщении.Пятый раунд переговоров проходит на фоне растущих разногласий США и Ирана вокруг возможного соглашения по иранской ядерной программе. Противоречия обострились после того, как спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон добивается полного прекращения Тегераном обогащения урана.Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ответ на это выразил сомнение в возможности достижения сделки, отметив, что требование Вашингтона - это ошибка. МИД Ирана в свою очередь заявил, что стороны не достигнут соглашения, если американская сторона будет настаивать на отказе Ирана от технологии обогащения.При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.Несмотря на разногласия Вашингтон заявил, что верит в успех переговоров с Ираном. США в переговорах стремятся не допустить появление у Ирана ядерного оружия (хотя власти Ирана опровергали такие планы), Тегеран - отмены санкций со стороны США.Первый раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном прошел в Омане 12 апреля. Второй раунд состоялся в Риме 19 апреля. Третий и четвертый раунды прошли снова в оманской столице Маскате 26 апреля и 11 мая соответственно. Иранскую сторону на переговорах представляет глава МИД Аббас Аракчи, а американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250523/iran-2018674687.html

https://ria.ru/20250523/shojgu-2018608795.html

иран

сша

вашингтон (штат)

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в мире, иран, сша, вашингтон (штат), стив уиткофф, аббас аракчи, али хаменеи, обострение отношений сша и ирана