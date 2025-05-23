Рейтинг@Mail.ru
Иран пригрозил США новым Вьетнамом и Афганистаном - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 23.05.2025 (обновлено: 14:39 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/iran-2018674687.html
Иран пригрозил США новым Вьетнамом и Афганистаном
Иран пригрозил США новым Вьетнамом и Афганистаном - РИА Новости, 23.05.2025
Иран пригрозил США новым Вьетнамом и Афганистаном
Генеральный штаб вооруженных сил Ирана пригрозил США своего рода "новыми Вьетнамом и Афганистаном" в случае ошибочных действий Вашингтона на Ближнем Востоке. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T14:34:00+03:00
2025-05-23T14:39:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
оон
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ТЕГЕРАН, 23 мая – РИА Новости. Генеральный штаб вооруженных сил Ирана пригрозил США своего рода "новыми Вьетнамом и Афганистаном" в случае ошибочных действий Вашингтона на Ближнем Востоке. "Безобразия США в регионе в любом случае обернутся для них новым Вьетнамом или Афганистаном", - сказано в заявлении, опубликованном агентством IRNA. Генштаб ВС Ирана также пообещал ответить на угрозы или "ошибочные действия". Ранее глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери заявил, что вооруженные силы Ирана находятся на пике своей боевой готовности, реализуются планы по обеспечению безопасности страны. Его слова появились после того, как телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что США получили разведданные о возможной подготовке Израиля к ударам по ядерным объектам Ирана. МИД Ирана призвал ООН и и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) принять меры для защиты иранских ядерных объектов на фоне угроз, исходящих со стороны Израиля, а также указал, что США в случае атаки Израиля будут считаться соучастником такого рода действий. В Тегеране заявили о том, что решительно ответят на угрозы и действия против иранских ядерных объектов.
https://ria.ru/20241009/iran-1977169472.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, оон, магатэ
В мире, Иран, США, Израиль, ООН, МАГАТЭ
Иран пригрозил США новым Вьетнамом и Афганистаном

Иран пригрозил США новым Вьетнамом и Афганистаном в случае ошибки Вашингтона

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 23 мая – РИА Новости. Генеральный штаб вооруженных сил Ирана пригрозил США своего рода "новыми Вьетнамом и Афганистаном" в случае ошибочных действий Вашингтона на Ближнем Востоке.
«
"Безобразия США в регионе в любом случае обернутся для них новым Вьетнамом или Афганистаном", - сказано в заявлении, опубликованном агентством IRNA. Генштаб ВС Ирана также пообещал ответить на угрозы или "ошибочные действия".
Ранее глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери заявил, что вооруженные силы Ирана находятся на пике своей боевой готовности, реализуются планы по обеспечению безопасности страны. Его слова появились после того, как телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что США получили разведданные о возможной подготовке Израиля к ударам по ядерным объектам Ирана.
МИД Ирана призвал ООН и и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) принять меры для защиты иранских ядерных объектов на фоне угроз, исходящих со стороны Израиля, а также указал, что США в случае атаки Израиля будут считаться соучастником такого рода действий. В Тегеране заявили о том, что решительно ответят на угрозы и действия против иранских ядерных объектов.
Заседание парламента Ирана - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
В Иране депутаты призвали Совбез разрешить создание ядерного оружия
9 октября 2024, 13:05
 
В миреИранСШАИзраильООНМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала