https://ria.ru/20250523/iran-2018674687.html

Иран пригрозил США новым Вьетнамом и Афганистаном

Иран пригрозил США новым Вьетнамом и Афганистаном - РИА Новости, 23.05.2025

Иран пригрозил США новым Вьетнамом и Афганистаном

Генеральный штаб вооруженных сил Ирана пригрозил США своего рода "новыми Вьетнамом и Афганистаном" в случае ошибочных действий Вашингтона на Ближнем Востоке. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T14:34:00+03:00

2025-05-23T14:34:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 23 мая – РИА Новости. Генеральный штаб вооруженных сил Ирана пригрозил США своего рода "новыми Вьетнамом и Афганистаном" в случае ошибочных действий Вашингтона на Ближнем Востоке. "Безобразия США в регионе в любом случае обернутся для них новым Вьетнамом или Афганистаном", - сказано в заявлении, опубликованном агентством IRNA. Генштаб ВС Ирана также пообещал ответить на угрозы или "ошибочные действия". Ранее глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери заявил, что вооруженные силы Ирана находятся на пике своей боевой готовности, реализуются планы по обеспечению безопасности страны. Его слова появились после того, как телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что США получили разведданные о возможной подготовке Израиля к ударам по ядерным объектам Ирана. МИД Ирана призвал ООН и и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) принять меры для защиты иранских ядерных объектов на фоне угроз, исходящих со стороны Израиля, а также указал, что США в случае атаки Израиля будут считаться соучастником такого рода действий. В Тегеране заявили о том, что решительно ответят на угрозы и действия против иранских ядерных объектов.

https://ria.ru/20241009/iran-1977169472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, сша, израиль, оон, магатэ