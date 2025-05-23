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Путин поручил внести предложения по льготной ипотеке семьям участников СВО - РИА Новости, 23.05.2025
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11:56 23.05.2025 (обновлено: 17:29 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/ipoteka-2018619371.html
Путин поручил внести предложения по льготной ипотеке семьям участников СВО
Путин поручил внести предложения по льготной ипотеке семьям участников СВО - РИА Новости, 23.05.2025
Путин поручил внести предложения по льготной ипотеке семьям участников СВО
Президент Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания президиума Госсовета "О развитии инфраструктуры для жизни". Возможность предоставления... РИА Новости, 23.05.2025
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ипотека
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости Президент Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания президиума Госсовета "О развитии инфраструктуры для жизни". Возможность предоставления льготной ипотеки семьям с детьми до 14 лет и семьям участников СВО, расселение аварийного жилья и другие ключевые пункты — в материале РИА Новости.Глава государства поручил:Перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета, которое состоялось 15 апреля, опубликовали на сайте Кремля.
https://ria.ru/20250416/gosduma-2011490099.html
https://ria.ru/20250407/putin-2009806113.html
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ипотека, москва, общество, владимир путин
Ипотека, Москва, Общество, Владимир Путин
Путин поручил внести предложения по льготной ипотеке семьям участников СВО

Путин поручил представить предложения по льготной ипотеке семьям участников СВО

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости Президент Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания президиума Госсовета "О развитии инфраструктуры для жизни". Возможность предоставления льготной ипотеки семьям с детьми до 14 лет и семьям участников СВО, расселение аварийного жилья и другие ключевые пункты — в материале РИА Новости.
Глава государства поручил:
  • внести предложения по предоставлению льготной ипотеки семьям с детьми до 14 лет и семьям участников СВО (до 15 июня);
  • представить предложения по дифференцированному увеличению лимитов семейной ипотеки, исходя из количества членов семьи (до 15 июня);
  • принять меры по снижению рисков банкротства организаций, осуществляющих жилищное строительство (до 15 июня);
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  • принять меры для исключения взимания банками комиссий при выдаче льготной ипотеки (до 15 июня);
  • внести поправки для совершенствования механизмов переселения граждан из аварийного жилья (к 15 июля);
  • внести законодательные изменения для внедрения системы жилищно-накопительных сбережений граждан (к 15 июля).
Перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета, которое состоялось 15 апреля, опубликовали на сайте Кремля.
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