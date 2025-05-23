https://ria.ru/20250523/ipoteka-2018619371.html

Путин поручил внести предложения по льготной ипотеке семьям участников СВО

Путин поручил внести предложения по льготной ипотеке семьям участников СВО - РИА Новости, 23.05.2025

Путин поручил внести предложения по льготной ипотеке семьям участников СВО

Президент Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания президиума Госсовета "О развитии инфраструктуры для жизни". Возможность предоставления... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T11:56:00+03:00

2025-05-23T11:56:00+03:00

2025-05-23T17:29:00+03:00

ипотека

москва

общество

владимир путин

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости Президент Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания президиума Госсовета "О развитии инфраструктуры для жизни". Возможность предоставления льготной ипотеки семьям с детьми до 14 лет и семьям участников СВО, расселение аварийного жилья и другие ключевые пункты — в материале РИА Новости.Глава государства поручил:Перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета, которое состоялось 15 апреля, опубликовали на сайте Кремля.

https://ria.ru/20250416/gosduma-2011490099.html

https://ria.ru/20250407/putin-2009806113.html

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ипотека, москва, общество, владимир путин