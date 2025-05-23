Путин поручил внести предложения по льготной ипотеке семьям участников СВО
Путин поручил представить предложения по льготной ипотеке семьям участников СВО
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости Президент Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания президиума Госсовета "О развитии инфраструктуры для жизни". Возможность предоставления льготной ипотеки семьям с детьми до 14 лет и семьям участников СВО, расселение аварийного жилья и другие ключевые пункты — в материале РИА Новости.
Глава государства поручил:
- внести предложения по предоставлению льготной ипотеки семьям с детьми до 14 лет и семьям участников СВО (до 15 июня);
- представить предложения по дифференцированному увеличению лимитов семейной ипотеки, исходя из количества членов семьи (до 15 июня);
- принять меры по снижению рисков банкротства организаций, осуществляющих жилищное строительство (до 15 июня);
- принять меры для исключения взимания банками комиссий при выдаче льготной ипотеки (до 15 июня);
- внести поправки для совершенствования механизмов переселения граждан из аварийного жилья (к 15 июля);
- внести законодательные изменения для внедрения системы жилищно-накопительных сбережений граждан (к 15 июля).
Перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета, которое состоялось 15 апреля, опубликовали на сайте Кремля.