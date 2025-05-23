https://ria.ru/20250523/ikona-2018681446.html

Власти Екатеринбурга объяснили, почему школьницу с иконой не пустили на ЕГЭ

Власти Екатеринбурга объяснили, почему школьницу с иконой не пустили на ЕГЭ - РИА Новости, 23.05.2025

Власти Екатеринбурга объяснили, почему школьницу с иконой не пустили на ЕГЭ

Ученицу 11-го класса одной из гимназий Екатеринбурга не пропустили на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) с иконой, потому что иконы не входят в... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T14:49:00+03:00

2025-05-23T14:49:00+03:00

2025-05-23T17:22:00+03:00

общество

екатеринбург

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Ученицу 11-го класса одной из гимназий Екатеринбурга не пропустили на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) с иконой, потому что иконы не входят в список "допустимых предметов", сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации."Федеральным порядком проведения единого государственного экзамена предусмотрен перечень допустимых предметов. Иконы не входят в этот список, организаторы экзамена соблюдали требования законодательства", — сказал представитель администрации.Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сегодня в своем Telegram-канале назвала абсурдным запрет школьнице в Екатеринбурге взять с собой маленькую икону на сдачу ЕГЭ. Она подчеркнула, что, несмотря на регламент, "нужно быть человечнее к детям".В пятницу российские школьники сдают единый госэкзамен по химии, истории и литературе.

https://ria.ru/20250523/ege-2018671663.html

екатеринбург

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Наталья Макарова

общество, екатеринбург, екатерина мизулина, лига безопасного интернета