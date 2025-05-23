https://ria.ru/20250523/ii-2018779230.html

Эксперт объяснил, почему решения ИИ могут привести к печальным последствиям

Эксперт объяснил, почему решения ИИ могут привести к печальным последствиям - РИА Новости, 24.05.2025

Эксперт объяснил, почему решения ИИ могут привести к печальным последствиям

Искусственный интеллект в настоящее время не обладает ценностями и моралью, поэтому решения, принятые им, могут привести к печальным последствиям, заявил РИА... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-23T21:14:00+03:00

2025-05-23T21:14:00+03:00

2025-05-24T10:02:00+03:00

общество

технологии

земля

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Искусственный интеллект в настоящее время не обладает ценностями и моралью, поэтому решения, принятые им, могут привести к печальным последствиям, заявил РИА Новости заместитель директора Федерального института цифровой трансформации в сфере образования Андрей Гамула. "Искусственный интеллект сейчас не имеет ни ценностей, ни морали, и потому решения, принятые им, могут нести самые печальные последствия", - сказал он. По мнению эксперта, пока рано говорить об искусственном интеллекте как о некоем альтернативном разуме. "Единственным разумным человеком на Земле остается человек. Даже самый сложный алгоритм всегда будет действовать на основании фактов и постулатов, заложенных в него извне", - отметил Гамула, добавив, что искусственный интеллект не только не может нести ответственность за свои решения, но и фактически действует в русле, заданном кем-то другим.

https://ria.ru/20250428/ai-2013860648.html

земля

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, земля, искусственный интеллект (ии)