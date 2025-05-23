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Эксперт объяснил, почему решения ИИ могут привести к печальным последствиям
Эксперт объяснил, почему решения ИИ могут привести к печальным последствиям - РИА Новости, 24.05.2025
Эксперт объяснил, почему решения ИИ могут привести к печальным последствиям
Искусственный интеллект в настоящее время не обладает ценностями и моралью, поэтому решения, принятые им, могут привести к печальным последствиям, заявил РИА... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-23T21:14:00+03:00
2025-05-23T21:14:00+03:00
2025-05-24T10:02:00+03:00
общество
технологии
земля
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Искусственный интеллект в настоящее время не обладает ценностями и моралью, поэтому решения, принятые им, могут привести к печальным последствиям, заявил РИА Новости заместитель директора Федерального института цифровой трансформации в сфере образования Андрей Гамула. "Искусственный интеллект сейчас не имеет ни ценностей, ни морали, и потому решения, принятые им, могут нести самые печальные последствия", - сказал он. По мнению эксперта, пока рано говорить об искусственном интеллекте как о некоем альтернативном разуме. "Единственным разумным человеком на Земле остается человек. Даже самый сложный алгоритм всегда будет действовать на основании фактов и постулатов, заложенных в него извне", - отметил Гамула, добавив, что искусственный интеллект не только не может нести ответственность за свои решения, но и фактически действует в русле, заданном кем-то другим.
https://ria.ru/20250428/ai-2013860648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, земля, искусственный интеллект (ии)
Общество, Технологии, Земля, Искусственный интеллект (ИИ)
Эксперт объяснил, почему решения ИИ могут привести к печальным последствиям
Гамула: у ИИ нет морали, поэтому его решения могут нести печальные последствия