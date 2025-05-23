https://ria.ru/20250523/ii-2018575906.html

Сенатор предложил обязать компании с ИИ уведомлять об обработке данных

Сенатор предложил обязать компании с ИИ уведомлять об обработке данных - РИА Новости, 23.05.2025

Сенатор предложил обязать компании с ИИ уведомлять об обработке данных

Российский сенатор Олег Голов направил на имя главы Минцифры Максута Шадаева письмо с предложением обязать компании, предоставляющие услуги на территории РФ с... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T07:13:00+03:00

2025-05-23T07:13:00+03:00

2025-05-23T07:13:00+03:00

технологии

россия

максут шадаев

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Российский сенатор Олег Голов направил на имя главы Минцифры Максута Шадаева письмо с предложением обязать компании, предоставляющие услуги на территории РФ с использованием иностранных систем искусственного интеллекта, уведомлять клиентов о применении таких технологий при обработке данных. Текст письма есть в распоряжении РИА Новости. "В целях защиты персональных данных граждан РФ и обеспечения информационной безопасности предлагается рассмотреть следующую инициативу: законодательно закрепить обязанность компаний, предоставляющих услуги на территории Российской Федерации с использованием иностранных систем искусственного интеллекта, в обязательном порядке уведомлять своих клиентов о факте применения таких технологий при обработке данных", - говорится в обращении. По словам Голова, уведомление должно быть "явным, понятным и предоставляться до начала использования соответствующих сервисов". Предполагается, что данная мера будет способствовать обеспечению права граждан на информированное согласие при обработке их персональных данных; стимулированию разработки и внедрения отечественных решений в области искусственного интеллекта; снижению рисков утечки персональных данных российских граждан за рубеж. Кроме того, предлагаемая мера направлена на повышение прозрачности в сфере обработки персональных данных, считает парламентарий. Сенатор попросил главу ведомства предоставить позицию Минцифры по данной инициативе, а также предоставить информацию о целесообразности предлагаемой меры с точки зрения государственной политики в сфере цифрового развития и защиты персональных данных, потенциальных рисках и преимуществах предлагаемого регулирования для развития отечественной цифровой экосистемы. "В ходе рабочих встреч с представителями предпринимательского сообщества была выявлена проблема, связанная с использованием иностранных систем искусственного интеллекта в бизнес-процессах российских компаний. Многие предприниматели выражают обоснованные опасения относительно рисков утечки персональных данных своих клиентов при использовании сервисов, в основе которых лежат иностранные разработки в сфере искусственного интеллекта", - отметил Голов. Права гражданВ беседе с РИА Новости Голов подчеркнул, что это не запрет на использование иностранных разработок, а мера, обеспечивающая прозрачность и право граждан на информированное согласие. "Когда вы отправляете свои данные в некий сервис, вы должны понимать, что на другом конце может находиться не только российская компания, но и иностранная система искусственного интеллекта, которая эти данные обрабатывает", - добавил он. По мнению законодателя, нельзя допустить ситуацию, когда персональные данные россиян бесконтрольно утекают за рубеж через различные цифровые сервисы. Каждый должен иметь право самостоятельно решать, готов ли он доверить свои данные иностранным алгоритмам, отметил он. "Кроме того, данная инициатива будет способствовать развитию отечественных решений в области искусственного интеллекта. Когда потребители начнут осознанно выбирать, кому доверять свои данные, это создаст дополнительный стимул для российских разработчиков", - полагает Голов. Борьба с мошенникамиПо его словам, данное предложение также направлено на борьбу с мошенничеством. "Сегодня злоумышленники активно используют иностранные ИИ-технологии для создания фейковых голосов, дипфейков и генерации прочих мошеннических схем. Обязательное уведомление о применении зарубежных ИИ-систем повысит бдительность граждан и поможет им распознавать потенциально опасные ситуации", - заключил политик.

https://ria.ru/20250211/internet-1998525617.html

https://ria.ru/20250522/kobjakov-2018373160.html

https://ria.ru/20250520/nabiullina-2018012413.html

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технологии, россия, максут шадаев