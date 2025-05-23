https://ria.ru/20250523/igrushka-2018567403.html

Эксперт назвала самые популярные игрушки у российских детей

Эксперт назвала самые популярные игрушки у российских детей - РИА Новости, 23.05.2025

Эксперт назвала самые популярные игрушки у российских детей

Наиболее популярными игрушками среди детей являются конструкторы, куклы и коляски, рассказала РИА Новости президент Ассоциации предприятий индустрии детских... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T03:14:00+03:00

2025-05-23T03:14:00+03:00

2025-05-23T10:51:00+03:00

общество

технологии

антонина цицулина

социальный навигатор

детские вопросы

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Наиболее популярными игрушками среди детей являются конструкторы, куклы и коляски, рассказала РИА Новости президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. "Среди ключевых категорий - конструкторы, порядка 16%, куклы, фигурки и аксессуары, включая коляски - 15%, игрушечный транспорт - 12%, настольные игры - 11% (ранее 9%), игрушки для творчества и экспериментов - 10% (ранее 8%)", - рассказала Цицулина, отвечая на вопрос о том, какие игрушки привлекают детей и родителей больше всего. Она отметила, что доля рынка технологичных игрушек и игрушек-гаджетов удваивается каждые три года и уже составляет порядка 4%.

https://ria.ru/20250423/igrushki-2012865771.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, антонина цицулина, социальный навигатор, детские вопросы