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Эксперт назвала самые популярные игрушки у российских детей - РИА Новости, 23.05.2025
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03:14 23.05.2025 (обновлено: 10:51 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/igrushka-2018567403.html
Эксперт назвала самые популярные игрушки у российских детей
Эксперт назвала самые популярные игрушки у российских детей - РИА Новости, 23.05.2025
Эксперт назвала самые популярные игрушки у российских детей
Наиболее популярными игрушками среди детей являются конструкторы, куклы и коляски, рассказала РИА Новости президент Ассоциации предприятий индустрии детских... РИА Новости, 23.05.2025
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общество
технологии
антонина цицулина
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Наиболее популярными игрушками среди детей являются конструкторы, куклы и коляски, рассказала РИА Новости президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. "Среди ключевых категорий - конструкторы, порядка 16%, куклы, фигурки и аксессуары, включая коляски - 15%, игрушечный транспорт - 12%, настольные игры - 11% (ранее 9%), игрушки для творчества и экспериментов - 10% (ранее 8%)", - рассказала Цицулина, отвечая на вопрос о том, какие игрушки привлекают детей и родителей больше всего. Она отметила, что доля рынка технологичных игрушек и игрушек-гаджетов удваивается каждые три года и уже составляет порядка 4%.
https://ria.ru/20250423/igrushki-2012865771.html
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общество, технологии, антонина цицулина, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Технологии, Антонина Цицулина, Социальный навигатор, Детские вопросы
Эксперт назвала самые популярные игрушки у российских детей

Глава АИДТ Цицулина: самой популярной игрушкой у детей является конструктор

© Depositphotos.com / Im_sourceРебенок за игрой
Ребенок за игрой - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Depositphotos.com / Im_source
Ребенок за игрой. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Наиболее популярными игрушками среди детей являются конструкторы, куклы и коляски, рассказала РИА Новости президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.
"Среди ключевых категорий - конструкторы, порядка 16%, куклы, фигурки и аксессуары, включая коляски - 15%, игрушечный транспорт - 12%, настольные игры - 11% (ранее 9%), игрушки для творчества и экспериментов - 10% (ранее 8%)", - рассказала Цицулина, отвечая на вопрос о том, какие игрушки привлекают детей и родителей больше всего.
Она отметила, что доля рынка технологичных игрушек и игрушек-гаджетов удваивается каждые три года и уже составляет порядка 4%.
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В АИДТ назвали популярные в России игрушки
23 апреля, 02:28
 
ОбществоТехнологииАнтонина ЦицулинаСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
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