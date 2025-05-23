https://ria.ru/20250523/gruziya-2018611286.html

Грузия запретила россиянам и белорусам вывозить автомобили

Грузия запретила россиянам и белорусам вывозить автомобили - РИА Новости, 23.05.2025

Грузия запретила россиянам и белорусам вывозить автомобили

Грузия полностью запретила гражданам России и Белоруссии вывозить автомобили из страны, сообщили РИА Новости в Агентстве услуг грузинского МВД. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T11:29:00+03:00

2025-05-23T11:29:00+03:00

2025-05-23T19:28:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 23 мая — РИА Новости. Грузия полностью запретила гражданам России и Белоруссии вывозить автомобили из страны, сообщили РИА Новости в Агентстве услуг грузинского МВД."Подтверждаем: запрет действует с 15 мая", — ответили на горячей линии на соответствующий вопрос.Тбилиси в 2023 году запретил реэкспорт автомобилей, ввезенных из США и Евросоюза, в Россию и Белоруссию, присоединившись, таким образом, к санкциям, которые касаются машин с объемом двигателя более 1,9 тысячи кубических сантиметров, а также всех видов электро- и гибридных автомобилей.Однако в вывозе авто в другие страны грузинские власти россиян и белорусов не ограничивали. Теперь эту возможность для них закрыли.

https://ria.ru/20250411/gruzija-2010680469.html

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грузия, россия, белоруссия, в мире