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В Красноярском крае возбудили дело против погромщика на ГРЭС - РИА Новости, 23.05.2025
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09:03 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/gres-2018582103.html
В Красноярском крае возбудили дело против погромщика на ГРЭС
В Красноярском крае возбудили дело против погромщика на ГРЭС - РИА Новости, 23.05.2025
В Красноярском крае возбудили дело против погромщика на ГРЭС
Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти против 33-летнего мужчины, который устроил погром на... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T09:03:00+03:00
2025-05-23T09:03:00+03:00
происшествия
ачинск
рамзан кадыров
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 23 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти против 33-летнего мужчины, который устроил погром на проходной Березовской ГРЭС в Красноярском крае, сообщает региональный главк СК РФ. В среду в соцсетях начали расходиться кадры, снятые от первого лица, на которых агрессивный мужчина крушит проходную, угрожает охранникам и требует позвать руководство. На видео мужчина говорит, что его зовут Авет, а также что он "племянник дяди Вовы и Рамзана Кадырова". Пользователи соцсетей узнали в нем блогера Авета Агабекяна. В правоохранительных органах подтвердили РИА Новости личность мужчины. В краевом главке МВД сообщали, что в полицию поступило сообщение от сотрудников Березовской ГРЭС о неадекватном поведении 33-летнего мужчины, а также заявление от сотрудницы подрядной организации о том, что этот же мужчина сломал ей руку. Его задержали, доставили в отдел полиции, а после отправили в специализированное медицинское учреждение. "Следственным отделом по Шарыповскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя города Шарыпово. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении. По версии следствия, 33-летний житель Шарыпово пришел на работу на тепловую электростанцию. На пропускном пункте мужчина стал совершать хулиганские действия в отношении сотрудника ФГУП "Охрана Росгвардии" и специалиста по охране труда. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В пресс-службе регионального СК уточнили РИА Новости, что мужчина был принудительно помещен в психоневрологический диспансер в Ачинске, в субботу состоится избрание меры пресечения, СК намерен ходатайствовать об аресте. В пресс-службе добавили, что фигурант стал всё громить после того, как ему заблокировали пропуск из-за его неадекватного поведения.
https://ria.ru/20250515/gasanov-2017017672.html
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происшествия, ачинск, рамзан кадыров, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край
Происшествия, Ачинск, Рамзан Кадыров, Следственный комитет России (СК РФ), Красноярский край
В Красноярском крае возбудили дело против погромщика на ГРЭС

СК возбудил дело против мужчины, устроившего погром на Березовской ГРЭС

© Фото : соцсети блогераБлогер Авет Агабекян
Блогер Авет Агабекян - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото : соцсети блогера
Блогер Авет Агабекян. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 23 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти против 33-летнего мужчины, который устроил погром на проходной Березовской ГРЭС в Красноярском крае, сообщает региональный главк СК РФ.
В среду в соцсетях начали расходиться кадры, снятые от первого лица, на которых агрессивный мужчина крушит проходную, угрожает охранникам и требует позвать руководство. На видео мужчина говорит, что его зовут Авет, а также что он "племянник дяди Вовы и Рамзана Кадырова". Пользователи соцсетей узнали в нем блогера Авета Агабекяна. В правоохранительных органах подтвердили РИА Новости личность мужчины.
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В краевом главке МВД сообщали, что в полицию поступило сообщение от сотрудников Березовской ГРЭС о неадекватном поведении 33-летнего мужчины, а также заявление от сотрудницы подрядной организации о том, что этот же мужчина сломал ей руку. Его задержали, доставили в отдел полиции, а после отправили в специализированное медицинское учреждение.
"Следственным отделом по Шарыповскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя города Шарыпово. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 33-летний житель Шарыпово пришел на работу на тепловую электростанцию. На пропускном пункте мужчина стал совершать хулиганские действия в отношении сотрудника ФГУП "Охрана Росгвардии" и специалиста по охране труда. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В пресс-службе регионального СК уточнили РИА Новости, что мужчина был принудительно помещен в психоневрологический диспансер в Ачинске, в субботу состоится избрание меры пресечения, СК намерен ходатайствовать об аресте. В пресс-службе добавили, что фигурант стал всё громить после того, как ему заблокировали пропуск из-за его неадекватного поведения.
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ПроисшествияАчинскРамзан КадыровСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский край
 
 
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