На брошенных позициях ВСУ в Курской области нашли гранаты с химвеществами
На бывших позициях ВСУ в Курской области нашли гранаты для БПЛА с химвеществами
Российские военнослужащие. Архивное фото
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КУРСК, 23 мая — РИА Новости. На брошенных позициях ВСУ в освобожденных районах Курской области нашли самодельные химические боеприпасы, предназначенные для сбросов с БПЛА, сообщил РИА Новости командир сводного отряда разминирования МЧС России с позывным Пилат.
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"Противник оборудовал в населенных пунктах свои позиции. При проверке данных позиций были обнаружены ручные химические гранаты, подготовленные для сброса с беспилотника. Помимо этого, были обнаружены также самодельные химические гранаты. Состав мы пока не изучали, но можем предположить, что это может быть и фосфор, и могут быть другие зажигательные смеси. <…> Это пластиковая бутылка, к которой прикручен взрыватель. Внутри жидкость темного цвета", — рассказал он.
Также боец отметил, что при обследовании позиций нашли переделанные под сброс с БПЛА дымовые гранаты, предназначенные для установки на бронетехнику производства НАТО. Как пояснил командир сводного отряда разминирования, эти химические средства, возможно, имеют удушающий эффект, а украинские боевики могли использовать их не только против российских военных, но и против мирного населения региона.
Сводный отряд МЧС ранее приступил к очистке освобожденной территории Курской области от взрывоопасных предметов.
Глава Генштаба Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от ВСУ. За время боев в регионе потери противника превысили 75 тысяч человек.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК. Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны.