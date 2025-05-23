https://ria.ru/20250523/granaty-2018589254.html

На брошенных позициях ВСУ в Курской области нашли гранаты с химвеществами

На брошенных позициях ВСУ в Курской области нашли гранаты с химвеществами - РИА Новости, 23.05.2025

На брошенных позициях ВСУ в Курской области нашли гранаты с химвеществами

На брошенных позициях ВСУ в освобожденных районах Курской области нашли самодельные химические боеприпасы, предназначенные для сбросов с БПЛА, сообщил РИА... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T09:54:00+03:00

2025-05-23T09:54:00+03:00

2025-05-23T10:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

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КУРСК, 23 мая — РИА Новости. На брошенных позициях ВСУ в освобожденных районах Курской области нашли самодельные химические боеприпасы, предназначенные для сбросов с БПЛА, сообщил РИА Новости командир сводного отряда разминирования МЧС России с позывным Пилат."Противник оборудовал в населенных пунктах свои позиции. При проверке данных позиций были обнаружены ручные химические гранаты, подготовленные для сброса с беспилотника. Помимо этого, были обнаружены также самодельные химические гранаты. Состав мы пока не изучали, но можем предположить, что это может быть и фосфор, и могут быть другие зажигательные смеси. <…> Это пластиковая бутылка, к которой прикручен взрыватель. Внутри жидкость темного цвета", — рассказал он.Также боец отметил, что при обследовании позиций нашли переделанные под сброс с БПЛА дымовые гранаты, предназначенные для установки на бронетехнику производства НАТО. Как пояснил командир сводного отряда разминирования, эти химические средства, возможно, имеют удушающий эффект, а украинские боевики могли использовать их не только против российских военных, но и против мирного населения региона.Сводный отряд МЧС ранее приступил к очистке освобожденной территории Курской области от взрывоопасных предметов.Глава Генштаба Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от ВСУ. За время боев в регионе потери противника превысили 75 тысяч человек.Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК. Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны.

https://ria.ru/20250522/plennyy-2018452553.html

https://ria.ru/20250522/sk-2018555650.html

https://ria.ru/20250522/boevik-2018534503.html

курская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, вооруженные силы украины