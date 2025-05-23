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На брошенных позициях ВСУ в Курской области нашли гранаты с химвеществами - РИА Новости, 23.05.2025
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09:54 23.05.2025 (обновлено: 10:36 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/granaty-2018589254.html
На брошенных позициях ВСУ в Курской области нашли гранаты с химвеществами
На брошенных позициях ВСУ в Курской области нашли гранаты с химвеществами - РИА Новости, 23.05.2025
На брошенных позициях ВСУ в Курской области нашли гранаты с химвеществами
На брошенных позициях ВСУ в освобожденных районах Курской области нашли самодельные химические боеприпасы, предназначенные для сбросов с БПЛА, сообщил РИА... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T09:54:00+03:00
2025-05-23T10:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
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КУРСК, 23 мая — РИА Новости. На брошенных позициях ВСУ в освобожденных районах Курской области нашли самодельные химические боеприпасы, предназначенные для сбросов с БПЛА, сообщил РИА Новости командир сводного отряда разминирования МЧС России с позывным Пилат.&quot;Противник оборудовал в населенных пунктах свои позиции. При проверке данных позиций были обнаружены ручные химические гранаты, подготовленные для сброса с беспилотника. Помимо этого, были обнаружены также самодельные химические гранаты. Состав мы пока не изучали, но можем предположить, что это может быть и фосфор, и могут быть другие зажигательные смеси. &lt;…&gt; Это пластиковая бутылка, к которой прикручен взрыватель. Внутри жидкость темного цвета&quot;, — рассказал он.Также боец отметил, что при обследовании позиций нашли переделанные под сброс с БПЛА дымовые гранаты, предназначенные для установки на бронетехнику производства НАТО. Как пояснил командир сводного отряда разминирования, эти химические средства, возможно, имеют удушающий эффект, а украинские боевики могли использовать их не только против российских военных, но и против мирного населения региона.Сводный отряд МЧС ранее приступил к очистке освобожденной территории Курской области от взрывоопасных предметов.Глава Генштаба Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от ВСУ. За время боев в регионе потери противника превысили 75 тысяч человек.Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК. Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны.
https://ria.ru/20250522/plennyy-2018452553.html
https://ria.ru/20250522/sk-2018555650.html
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курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины
На брошенных позициях ВСУ в Курской области нашли гранаты с химвеществами

На бывших позициях ВСУ в Курской области нашли гранаты для БПЛА с химвеществами

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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КУРСК, 23 мая — РИА Новости. На брошенных позициях ВСУ в освобожденных районах Курской области нашли самодельные химические боеприпасы, предназначенные для сбросов с БПЛА, сообщил РИА Новости командир сводного отряда разминирования МЧС России с позывным Пилат.
«

"Противник оборудовал в населенных пунктах свои позиции. При проверке данных позиций были обнаружены ручные химические гранаты, подготовленные для сброса с беспилотника. Помимо этого, были обнаружены также самодельные химические гранаты. Состав мы пока не изучали, но можем предположить, что это может быть и фосфор, и могут быть другие зажигательные смеси. <…> Это пластиковая бутылка, к которой прикручен взрыватель. Внутри жидкость темного цвета", — рассказал он.

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Также боец отметил, что при обследовании позиций нашли переделанные под сброс с БПЛА дымовые гранаты, предназначенные для установки на бронетехнику производства НАТО. Как пояснил командир сводного отряда разминирования, эти химические средства, возможно, имеют удушающий эффект, а украинские боевики могли использовать их не только против российских военных, но и против мирного населения региона.
Сводный отряд МЧС ранее приступил к очистке освобожденной территории Курской области от взрывоопасных предметов.
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Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК. Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны.
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