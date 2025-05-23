https://ria.ru/20250523/gosduma-2018787934.html

В Госдуме высказались о рейтингах колледжей и вузов по трудоустройству

В Госдуме высказались о рейтингах колледжей и вузов по трудоустройству - РИА Новости, 23.05.2025

В Госдуме высказались о рейтингах колледжей и вузов по трудоустройству

Национальные рейтинги колледжей и вузов по уровню трудоустройства и зарплатам выпускников заставят учебные заведения пересмотреть подходы к обучению и... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T23:08:00+03:00

2025-05-23T23:08:00+03:00

2025-05-23T23:08:00+03:00

общество

артем метелев (депутат)

антон котяков

госдума рф

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Национальные рейтинги колледжей и вузов по уровню трудоустройства и зарплатам выпускников заставят учебные заведения пересмотреть подходы к обучению и взаимодействию с работодателями, считает глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев. Ранее в пресс-службе Минтруда РФ сообщили, что правительство России утвердило правила формирования национальных рейтингов колледжей и вузов по уровню трудоустройства и зарплатам выпускников. Рейтинги будут представлены по следующим областям подготовки специалистов: математические и естественные науки; инженерное дело, технологии и технические науки; здравоохранение и медицинские науки; сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; науки об обществе; образование и педагогические науки; гуманитарные науки; искусство и культура. "Появление национального рейтинга востребованности молодых специалистов, основанного на зарплате и трудоустройству, позволит принимать одно из важнейших решений в жизни с опорой на факты. Для многих вузов это может стать холодным душем, заставит пересмотреть свои подходы к обучению, работу центров карьеры, взаимодействия с работодателями. Но это все будет на пользу", - сказал Метелев РИА Новости. Парламентарий добавил, что комитет Госдумы по молодежной политике совместно с другими думскими комитетами участвует в работе по формированию методологии рейтинга. "Недавно прошло совещание с участием министра труда Антона Котякова, были представлены подходы, дана обратная связь. Наша общая цель - сделать справедливый, прозрачный рейтинг, который поможет молодежи определиться с выбором и простимулирует позитивные изменения в российских вузах", - заключил он.

https://ria.ru/20250110/obrazovanie-1993038144.html

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общество, артем метелев (депутат), антон котяков, госдума рф