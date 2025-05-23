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В Госдуме назвали ошибкой планы Британии сковать флот России в Черном море - РИА Новости, 23.05.2025
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22:37 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/gosduma-2018785393.html
В Госдуме назвали ошибкой планы Британии сковать флот России в Черном море
В Госдуме назвали ошибкой планы Британии сковать флот России в Черном море - РИА Новости, 23.05.2025
В Госдуме назвали ошибкой планы Британии сковать флот России в Черном море
Планы Великобритании сковать российский флот в Черном море являются стратегической ошибкой, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона,... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T22:37:00+03:00
2025-05-23T22:37:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Планы Великобритании сковать российский флот в Черном море являются стратегической ошибкой, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью РИА Новости заявил, что Великобритания занималась и продолжает заниматься укреплением ВМФ Украины с целью ограничения возможностей российского черноморского флота. "Сковать российский флот в Черном море не получится, это очередная стратегическая ошибка Лондона, который уже предсказывал, что украинские войска в 2023 году захватят Крым. Но не сбылось. Так будет и впредь", - сказал Ивлев. По его словам, Британия верна своей колониальной политике и, находясь за тридевять земель, "нагло лезет в Черное море к границам России". "Вооружает Украину, поставляет корабли, ракеты, танки, боеприпасы. В окопах ВСУ сидят британские наемники. Прицельно-навигационные комплексы доработанных украинских Су-24 для применения английских крылатых ракет Storm Shadow по Севастополю и Крымскому мосту настраивают британские авиационные инструкторы", - рассказал депутат. При этом он подчеркнул, что Черноморский флот и морская авиация в состоянии пресечь агрессивные устремления Британии и успешно топят БЭКи, сбивают британские ракеты и беспилотники ВСУ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20250523/flot-2018578527.html
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великобритания, россия, украина, леонид ивлев, андрей келин, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, госдума рф, су-24, в мире
Великобритания, Россия, Украина, Леонид Ивлев, Андрей Келин, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Госдума РФ, Су-24, В мире
В Госдуме назвали ошибкой планы Британии сковать флот России в Черном море

Депутат Ивлев назвал планы Британии сковать флот России в Черном море ошибкой

© РИА Новости / Александр МазуркевичЧерноморский флот России
Черноморский флот России - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
Черноморский флот России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Планы Великобритании сковать российский флот в Черном море являются стратегической ошибкой, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью РИА Новости заявил, что Великобритания занималась и продолжает заниматься укреплением ВМФ Украины с целью ограничения возможностей российского черноморского флота.
Корабли Черноморского флота России в бухте Севастополя - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Британия пытается сковать российский флот на Черном море, заявил Келин
Вчера, 08:05
"Сковать российский флот в Черном море не получится, это очередная стратегическая ошибка Лондона, который уже предсказывал, что украинские войска в 2023 году захватят Крым. Но не сбылось. Так будет и впредь", - сказал Ивлев.
По его словам, Британия верна своей колониальной политике и, находясь за тридевять земель, "нагло лезет в Черное море к границам России".
"Вооружает Украину, поставляет корабли, ракеты, танки, боеприпасы. В окопах ВСУ сидят британские наемники. Прицельно-навигационные комплексы доработанных украинских Су-24 для применения английских крылатых ракет Storm Shadow по Севастополю и Крымскому мосту настраивают британские авиационные инструкторы", - рассказал депутат.
При этом он подчеркнул, что Черноморский флот и морская авиация в состоянии пресечь агрессивные устремления Британии и успешно топят БЭКи, сбивают британские ракеты и беспилотники ВСУ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Патрушев: Черноморский флот успешно выполняет задачи в рамках СВО
13 мая, 08:09
 
ВеликобританияРоссияУкраинаЛеонид ИвлевАндрей КелинСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОГосдума РФСу-24В мире
 
 
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